Jovan Markovic nu mai intră în planurile Universității Craiova și va fi cedat la Farul Constanța.



Atacantul de 24 de ani, format în academia oltenilor, a fost folosit doar 11 minute în acest start de sezon de Mirel Rădoi, în finalurile meciurilor cu Sarajevo și UTA.



Jovan Markovic pleacă de la Craiova



Sezonul trecut, Markovic a fost împrumutat la Hermannstadt și Oțelul, dar nu s-a impus. În total, a adunat 149 de apariții pentru Craiova, marcând 28 de goluri și oferind 14 assisturi.



Transferul lui Markovic la echipa lui Ianis Zicu ar urma să fie oficializat în orele următoare, informează Fanatik.



Potrivit Transfermarkt, cota de piață a atacantului se învârte în jurul sumei de 500.000 €.

