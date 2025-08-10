Mijlocașul în vârstă de 36 de ani este pe punctul de a semna cu ilfovenii, fiind atras de proiect și de proximitatea față de casă.



Transferul lui Constantin Budescu în Liga a 2-a prinde contur. După despărțirea de Farul, "Magicianul" este gata să îmbrace tricoul celor de la CS Tunari. Mutarea a fost confirmată de un oficial al clubului, Florin Vlădilă, care a oferit detalii despre stadiul negocierilor și despre starea fizică a jucătorului.



Budescu se află momentan într-un proces de recuperare, iar semnarea contractului este doar o formalitate, care se va perfecta odată ce va fi apt de joc.



Salariu în media echipei

Oficialul ilfovean a ținut să sublinieze că venirea lui Budescu nu reprezintă un efort financiar ieșit din comun pentru club și a dezvăluit motivele pentru care fostul internațional a ales Tunari.



"Budescu face o recuperare și urmează să semneze cu noi. Oficial nu a semnat încă, dar, când va fi apt din punct de vedere fizic, va face și acest lucru. După părerea mea, într-o săptămână cred că va semna și în maximum 10 zile va fi bun de joc", a punctat Florin Vlădilă pentru Digisport.



Acesta a adăugat și detalii despre partea financiară: "Nu facem un efort, salariul său este în media echipei. Budescu se simte bine la Tunari, vrea să mai joace fotbal, nu a avut pretenții. Este aproape de casă, ajunge repede de la Ploiești, în 30-35 de minute. Are toate condițiile aici, de antrenament, de recuperare".

