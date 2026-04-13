Fotbalul ne demonstrează, în mod constant, că „imposibilul“ poate deveni posibil. Anul trecut, în Superliga noastră, microbiștii și analiștii au tot spus că Sepsi nu poate pica în „B“. Fix asta s-a întâmplat însă, atunci când a căzut cortina peste sezonul 2024-2025.

Acum, avem o situație similară în cel mai tare campionat din lume, Premier League. Aici, în ciuda unor rezultate catastrofale, lumea a tot spus că Tottenham se va redresa. Doar că e cale lungă între dorință și putință. Și, în momentul de față, Drăgușin și colegii săi formează o echipă cu adevărat neputincioasă!

În confirmarea acestei realități vine și schimbarea antrenorilor pe bandă. Fără niciun rezultat! În februarie, a plecat Thomas Frank. Înlocuitorul său, Igor Tudor, a dat-o și el în bară. Iar acum, noul tehnician, Roberto De Zerbi, a debutat și el cu un eșec: 0-1 cu Sunderland, în deplasare.

Verdictul statisticienilor: Tottenham, „favorită“ la retrogradare

În acest moment, Tottenham e într-o situație șocantă: nicio victorie, în Premier League, în 2026! Iată cifrele horror, în această competiție, în acest an: 14 meciuri, 5 egaluri, 9 înfrângeri.

Practic, londonezii au luat 5 puncte din cele 42 puse în joc! Și tocmai au căzut pe locul 18, care duce în Championship! Pornind de aici, analiștii de la Football Meets Data au actualizat calculele în lupta din subsolul clasamentului. Verdictul lor? Unul crunt pentru Drăgușin și Tottenham!

În acest moment, potrivit Football Meets Data, Wolverhampton și Burnley sunt ca și „condamnate“. Și „favorită“ la retrogradare, alături de ele, e Tottenham! Iată procentele trecute în dreptul echipelor care se luptă pentru „supraviețuire“, cu precizarea că ele reflectă riscul retrogradării:

*Wolverhampton – 100%

*Burnley – 99,9%

*Tottenham – 46%

*West Ham – 38%

*Nottingham Forest – 9%

*Leeds – 8%

În cele șase etape rămase din Premier League, Tottenham are următorul program:

*Brighton (acasă)

*Wolverhampton (deplasare)

*Aston Villa (deplasare)

*Leeds (acasă)

*Chelsea (deplasare)

*Everton (acasă)

Ultimul succes al londonezilor, în Premier League, datează de la 28 decembrie: 1-0 cu Crystal Palace, în deplasare.