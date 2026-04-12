Pentru Spurs a fost primul meci cu Roberto De Zerbi pe banca tehnică, însă nici tehnicianul italian nu a găsit cheia prin care redresa ”corabia” la Tottenham.

Jamie Carragher, convins că Tottenham retrogradează

Mai mult, cu eșecul suferit în fața lui Sunderland, Tottenham a doborât un nou record negativ: cea mai lungă serie fără victorie a lui Spurs din istoria echipei în Premier League. Tottenham a ajuns la 14 meciuri fără victorie. Ultimul succes obținut de Spurs venea pe 28 decembrie 2025, într-un meci cu Crystal Palace, scor 1-0.

Tottenham se află în mare pericol de retrogradare. Echipa lui De Zerbi ocupă locul 18 în ierarhie, cu 30 de puncte, la două lungimi în spatele lui West Ham.

”Nu-mi vine să cred. Tottenham pare că o să retrogradeze. Celelalte echipe aflate în lupta pentru evitarea retrogradării au totuși ceva în plus”, a spus Jamie Carragher, care, atunci când a fost întrebat dacă Tottenham are vreo șansă în deplasare în fața echipelor aflate sub ea în clasament, a exclamat scurt: ”Nicio șansă!”.

De Zerbi, convins că o va salva pe Tottenham

După primul meci pe banca lui Spurs, De Zerbi s-a arătat convins că va reuși să o salveze pe Tottenham de la retrogradare, chiar dacă startul nu a fost deloc unul care să îi dea încredere.

”Din punct de vedere tactic, am făcut o primă repriză bună. Atât cu mingea, cât și fără minge. Nu avem încă încrederea necesară pentru a juca un fotbal deosebit, dar am făcut ceea ce am lucrat în această săptămână. Jucătorii pot evolua mai bine dacă au încredere.

Pot fi pentru ei un frate mai mare, un tată, nu au nevoie de un antrenor. Nu au nevoie să-și îmbunătățească fotbalul. Pot juca mai bine și o vor face atunci când vom ajunge la un alt nivel de încredere.

Sunt absolut sigur că, dacă vom reuși să câștigăm un meci, totul se va schimba”, a spus Roberto De Zerbi după meci.