România U17 se pregătește de Campionatul Mondial din Qatar, iar unul dintre jucătorii de la care se așteaptă mult este Alexandru Goncear, mijlocașul ofensiv al celor de la Farul Constanța.

Gică Popescu își laudă „perla” de la Farul: „Evoluții extraordinare”

Fotbalistul în vârstă de 17 ani a intrat în atenția lui Gică Popescu, care i-a remarcat evoluțiile din acest sezon. Goncear a înscris de două ori în Superliga, în doar 190 de minute, iar unul dintre goluri a fost o execuție spectaculoasă de la peste 60 de metri, în victoria Farului cu Corvinul, scor 2-0.

„Ultimul face parte din lotul echipei mari de la Farul, un jucător care a avut evoluții extraordinare de fiecare dată când a jucat. A marcat două goluri în acest sezon, două goluri excepționale. Sper să fie unul dintre protagoniștii acestui turneu final”, a declarat Gică Popescu la Antena 1.