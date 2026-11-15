Gică Popescu își laudă „perla” de la Farul: „Evoluții extraordinare”

Gică Popescu își laudă „perla” de la Farul: „Evoluții extraordinare” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Președintele de la Farul așteaptă cu sufletul la gură Campionatul Mondial U17.

TAGS:
Farul ConstantaGica PopescuAlexandru Goncear
Din articol

România U17 se pregătește de Campionatul Mondial din Qatar, iar unul dintre jucătorii de la care se așteaptă mult este Alexandru Goncear, mijlocașul ofensiv al celor de la Farul Constanța.

Gică Popescu își laudă „perla” de la Farul: „Evoluții extraordinare”

Fotbalistul în vârstă de 17 ani a intrat în atenția lui Gică Popescu, care i-a remarcat evoluțiile din acest sezon. Goncear a înscris de două ori în Superliga, în doar 190 de minute, iar unul dintre goluri a fost o execuție spectaculoasă de la peste 60 de metri, în victoria Farului cu Corvinul, scor 2-0.

„Ultimul face parte din lotul echipei mari de la Farul, un jucător care a avut evoluții extraordinare de fiecare dată când a jucat. A marcat două goluri în acest sezon, două goluri excepționale. Sper să fie unul dintre protagoniștii acestui turneu final”, a declarat Gică Popescu la Antena 1.

România va evolua în grupa K la Campionatul Mondial U17, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. Tricolorii debutează pe 21 noiembrie, contra Mexicului, apoi vor întâlni Venezuela (24 noiembrie) și Camerun (27 noiembrie).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
ARTICOLE PE SUBIECT
Mirra Andreeva şi Elina Svitolina, duel de foc în finala Turneului Campioanelor
Mirra Andreeva şi Elina Svitolina, duel de foc în finala Turneului Campioanelor
Remarcatul lui Cornel Dinu din România - Polonia 2-1: „Intrarea a fost benefică”
Remarcatul lui Cornel Dinu din România - Polonia 2-1: „Intrarea a fost benefică”
Surpriză uriașă la FCSB înainte de amicalul cu Chindia! Fiul noului antrenor secund e în lot
Surpriză uriașă la FCSB înainte de amicalul cu Chindia! Fiul noului antrenor secund e în lot
ULTIMELE STIRI
Spania - Anglia și Belgia - Italia, derby-urile serii din Nations League, pe Sport.ro! Lamine Yamal vs. Harry Kane
Spania - Anglia și Belgia - Italia, derby-urile serii din Nations League, pe Sport.ro! Lamine Yamal vs. Harry Kane
Luis de la Fuente a luat foc după ce a fost întrebat despre Lamine Yamal: „Nu îmi place”
Luis de la Fuente a luat foc după ce a fost întrebat despre Lamine Yamal: „Nu îmi place”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale”

Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale”

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"


Recomandarile redactiei
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd”
Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Adio, PSV! Olandezii au anunțat transferul lui Dennis Man, după ce a marcat în România - Polonia
Adio, PSV! Olandezii au anunțat transferul lui Dennis Man, după ce a marcat în România - Polonia
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Gică Popescu a auzit că Gică Hagi poate deveni selecționer și a reacționat imediat
Gică Popescu a auzit că Gică Hagi poate deveni selecționer și a reacționat imediat
Reacția lui Gică Popescu după ce a fost atacat dur de Ionel Ganea: "N-am greșit față de el!"
Reacția lui Gică Popescu după ce a fost atacat dur de Ionel Ganea: "N-am greșit față de el!"
Farul Constanța, victorie mare în UEFA Youth League!
Farul Constanța, victorie mare în UEFA Youth League!
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!