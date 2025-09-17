Potrivit presei din Anglia, antrenorul portughez are la dispoziție doar trei meciuri pentru a-și salva postul, după cel mai slab start de sezon al „diavolilor roșii” din ultimii 33 de ani.

United are doar 4 puncte în 4 etape și ocupă locul 14 în Premier League, cu un singur succes bifat de la începutul campionatului. Înfrângerea dură din derby-ul cu Manchester City, scor 0-3, a tensionat și mai mult atmosfera de pe Old Trafford.

Ruben Amorim are trei meciuri să își salveze postul

Conducerea clubului, în frunte cu INEOS și Sir Jim Ratcliffe, a investit masiv în vară (216 milioane de euro), dar rezultatele întârzie să apară.

Urmează trei dueluri decisive: Chelsea, Brentford și Sunderland. În cazul în care United nu va avea un parcurs pozitiv, Amorim riscă să fie demis înaintea pauzei internaționale din octombrie, când urmează duelul cu Liverpool pe Anfield, scrie The Mirror.

Printre posibilii înlocuitori se află Oliver Glasner, Gareth Southgate, Marco Silva, Andoni Iraola și Mauricio Pochettino. Premier League se vede în exclusivitate în România pe VOYO, de oriunde, oricând, de pe orice platformă!

