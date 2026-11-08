Rapid a remizat cu Farul, scor 1-1, la Ovidiu, în etapa a 15-a din Superliga. La o zi după partidă, Robert Niță, membru din noul Consiliu de Administrație al clubului Rapid, a avut un remarcat în tabăra giuleștenilor.

Robert Niță, despre Jason Kodor: „Va avea un viitor frumos în fotbalul românesc!”

Invitat la VOYO SPORT LIVE, oficialul Rapidului a vorbit la superlativ despre tânărul Jason Kodor (20 de ani), care măsoară 1,95 metri și a ajuns în Giulești în vara acestui an, liber de contract, de la Lecce.

„Jason Kodor va avea un viitor foarte frumos, nu numai la Rapid, dar și în fotbalul românesc”, a declarat Robert Niță.

Atacantul a bifat până acum nouă apariții pentru Rapid, însă nu a fost titular în niciuna dintre partide. În total, a acumulat 188 de minute, dintre care 18 în confruntarea cu Farul. Kodor nu a reușit încă să contribuie la vreun gol.

Potrivit Transfermarkt, atacantul are o cotă de piață de 150.000 de euro. Lecce și-a păstrat 50% din drepturile asupra unei eventuale viitoare sume de transfer.