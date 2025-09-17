Clubul FC Crotone, fostă echipă de Serie A, în prezent în al treilea eșalon, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce procurorii au descoperit "dovezi clare" ale infiltrării mafiei 'Ndrangheta' în operațiunile grupării.



Conform deciziei instanței, clubul din regiunea Calabria va continua să-și desfășoare activitatea sportivă, dar toate deciziile economice vor fi supervizate de administratori numiți de tribunal. Măsura a fost luată pentru a curăța clubul de influențele interlope, însă este important de precizat că gruparea în sine, ca entitate, nu este pusă sub acuzare.



Un deceniu sub influența mafiei



Ancheta procurorilor din Catanzaro a scos la iveală o realitate sumbră. Timp de aproape un deceniu, Crotone "a fost supus, direct sau cel puțin indirect, condițiilor de intimidare și subjugare de către membrii clanurilor locale 'Ndrangheta'". Se pare că mafia se infiltrase în special în afacerile legate de asigurări și de vânzarea biletelor.



Imediat după anunțul deciziei, clubul a transmis că va oferi sprijin necondiționat autorităților.



"FC Crotone va coopera activ cu administratorii judiciari pentru a-și continua activitățile în interesul clubului, al suporterilor și al sportului în general", au comunicat oficialii, care au ținut să sublinieze că hotărârea instanței "nu sugerează în niciun fel complicitate sau consimțământ tacit din partea clubului, a acționarilor sau a managerilor săi".



Infiltrarea mafiei în fotbalul italian rămâne o problemă gravă, investigații recente vizând și galeriile unor cluburi de top precum Inter, AC Milan sau Juventus.