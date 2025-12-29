Campioana Angliei este gata să achite clauza de reziliere a lui Antoine Semenyo, starul celor de la Bournemouth, evaluată la 65 de milioane de lire sterline, aproximativ 75 de milioane de euro.



„Cetățenii” continuă duelul la distanță cu Arsenal în lupta pentru titlu, iar Pep Guardiola vrea să își întărească lotul pentru a doua parte a sezonului.



După 18 etape, City se află la doar două puncte de lider, iar conducerea clubului a decis să forțeze o mutare importantă pe piața transferurilor.



Manchester City sparge banca! Transfer de 75 de milioane de euro



Deși Manchester City a investit consistent și în ofensivă în perioada de vară, oficialii de pe Etihad au deschis deja negocierile pentru Antoine Semenyo.

Sursele din Anglia susțin că discuțiile cu Bournemouth sunt avansate, iar în acest moment se negociază detalii legate de salariu și bonusuri de performanță.



Antoine Semenyo are 25 de ani și traversează cel mai bun sezon al carierei. Atacantul lateral a bifat 17 meciuri în actuala ediție de campionat, reușind opt goluri și trei pase decisive pentru Bournemouth.



Născut la Londra, Semenyo este internațional ghanez, cu 32 de selecții și trei goluri pentru naționala „Stelelor Negre”.

