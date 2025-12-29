Vladislav Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev la începutul lunii septembrie, după ce ucrainenii au plătit peste 2,5 milioane de euro celor de la FCU Craiova.

Vladislav Blănuță ar continua la Dinamo Kiev

Aventura în fotbalul ucrainean nu a decurs așa cum ar fi sperat Vladislav Blănuță. Ucrainenii au descoperit că atacantul care are și cetățenie română a distribuit pe rețelele sociale mai multe articole pro-ruse, motiv pentru care a decis persona non-grata pentru microbiștii ucraineni.

Blănuță a jucat destul de puțin la Dinamo Kiev și în cele zece meciuri în care și-a făcut apariția a reușit să marcheze un singur gol.

Din acest motiv, nemulțumiți de comportamentul din trecut al fotbalistului, dar și de randamentul scăzut al atacantului, ucrainenii au vorbit din ce în ce mai intens despre plecarea fotbalistului, mai ales că Blănuță a devenit o țintă pentru fanii ucraineni care l-au huiduit cu fiecare ocazie și chiar l-au amenințat în mai multe rânduri. Mai mult, presa ucraineană a scris că mai mult ca sigur fostul jucător de la FCU Craiova și U Cluj va părăsi echipa în următoarea perioadă.

Cu toate acestea, conform Glavred, Vladislav Blănuță va continua să joace în campionatul Ucrainei, chiar dacă au apărut numeroase zvonuri conform cărora atacantul transferat de la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, este ca și plecat de la Dinamo Kiev: ”Vă reamintim că atacantul lui Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță, va continua cel mai probabil să joace în campionatul Ucrainei, în ciuda zvonurilor despre un posibil transfer”.

Vladislav Blănuță, OUT din lotul lui Dinamo Kiev: "Mi-a cerut niște zile libere și a plecat acasă"

Înaintea jocului Dinamo Kiev - FC Noah din ultima rundă din faza principală Conference League, Blănuță a cerut permisiunea să se întoarcă în România din cauza unor probleme familiale. Anunțul a fost făcut de antrenorul Igor Kostyuk, la conferința de presă premergătoare jocului.



"Blănuță a avut anumite probleme în familie, așa că mi-a cerut niște zile libere și a plecat acasă. De ce nu a apărut în lot nici la precedentele meciuri? Avem trei atacanți importanți și am luat în considerare experiența fiecăruia", a spus Igor Kostyuk, potrivit sport.ua.

