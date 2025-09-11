S-au scurs trei etape din Premier League, iar Liveprool e singura echipă cu maximum de puncte. ”Cormoranii” se situează pe prima poziție în clasament cu nouă puncte, fiind la două lungimi în fața lui Chelsea.



Wolverhampton Wanderers e singura grupare care nu a obținut nici măcar un punct în startul noului sezon. Echipa pregătită de Vitor Pereira a pierdut cu Manchester City (0-4), Bournemouth (0-1) și Everton (2-3).



Premier League revine sâmbătă! Când se joacă main event-ul Manchester City - Manchester United



SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Arsenal - Nottingham (14:30)

SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Bournemouth - Brigthon (17:00)

SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Crystal Palace - Sunderland (17:00)

SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Everton - Aston Villa (17:00)

SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Fulham - Leeds (17:00)

SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Newcastle - Wolves (17:00)

SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: West Ham - Tottenham (19:30)

SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Brentford - Chelsea (22:00)

DUMINICĂ, 14 septembrie: Burnley - Liverpool (16:00)

DUMINICĂ, 14 septembrie: Manchester City - Manchester United (18:30)



Cum arată clasamentul Premier League

