Portarul camerunez Andre Onana a fost împrumutat de clubul englez de fotbal Manchester United pentru acest sezon la echipa turcă Trabzonspor, transmite DPA.

Internaţionalul de 29 de ani a venit la United de la Inter Milano, în 2023, pentru o sumă iniţială de 51 de milioane de euro, plus bonusuri potenţiale de 4 milioane de euro.

O serie de erori făcute de Onana, care în primul său sezon a obţinut Cupa Angliei, au făcut ca presiunea asupra sa să crească, iar problemele au continuat şi în mandatul antrenorului Ruben Amorim.

Onana nu gafează doar când este accidentat



O accidentare la tendon l-a împiedicat pe Onana să participe la pregătirea sezonului, iar apoi făcut o gafă la primul său meci în această stagiune, încheiat cu eliminarea ''diavolilor roşii'' din Cupa Ligii engleze de către Grimsby.

Viitorul lui Onana pe Old Trafford a părut a fi şi mai incert după ce United l-a transferat în ultima zi a perioadei de mercato pe Senne Lammens (Antwerp), pentru 21 de de milioane de euro, plus bonusuri.

Într-un comunicat, Manchester United a precizat că ''portarul Andre Onana s-a transferat la Trabzonspor sub formă de împrumut pe durata sezonului 2025/26''.

''Transferul a fost completat înaintea încheierii perioadei de transferuri din Turcia, vineri. Îi dorim lui Andre mult noroc'', a adăugat United.

Trabzonspor și-a prezentat noul portar cu un video de excepție:

