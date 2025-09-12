OFICIAL Gafeurul Andre Onana, prezentat la noua echipă cu un video excepțional!

Gafeurul Andre Onana, prezentat la noua echipă cu un video excepțional! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Portarul a fost împrumutat de Manchester United la Trabzonspor.

TAGS:
Andre OnanaManchester UnitedTrabzonsporRuben AmorimPremier League
Din articol

Portarul camerunez Andre Onana a fost împrumutat de clubul englez de fotbal Manchester United pentru acest sezon la echipa turcă Trabzonspor, transmite DPA.

”Uriaș”, așa l-a descris Trabzonspor pe noul goalkeeper, altfel cunoscut oentru numeroasele gafe făcute în poartă.

Internaţionalul de 29 de ani a venit la United de la Inter Milano, în 2023, pentru o sumă iniţială de 51 de milioane de euro, plus bonusuri potenţiale de 4 milioane de euro.

O serie de erori făcute de Onana, care în primul său sezon a obţinut Cupa Angliei, au făcut ca presiunea asupra sa să crească, iar problemele au continuat şi în mandatul antrenorului Ruben Amorim.

Onana nu gafează doar când este accidentat

O accidentare la tendon l-a împiedicat pe Onana să participe la pregătirea sezonului, iar apoi făcut o gafă la primul său meci în această stagiune, încheiat cu eliminarea ''diavolilor roşii'' din Cupa Ligii engleze de către Grimsby.

Viitorul lui Onana pe Old Trafford a părut a fi şi mai incert după ce United l-a transferat în ultima zi a perioadei de mercato pe Senne Lammens (Antwerp), pentru 21 de de milioane de euro, plus bonusuri.

Într-un comunicat, Manchester United a precizat că ''portarul Andre Onana s-a transferat la Trabzonspor sub formă de împrumut pe durata sezonului 2025/26''.

''Transferul a fost completat înaintea încheierii perioadei de transferuri din Turcia, vineri. Îi dorim lui Andre mult noroc'', a adăugat United.

Trabzonspor și-a prezentat noul portar cu un video de excepție:

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației a lansat proiectul pilot
Franța vrea să introducă rom&acirc;na &icirc;n școli ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației a lansat proiectul pilot
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul din Superligă, gol &icirc;n preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere!
Atacantul din Superligă, gol în preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere!
ULTIMELE STIRI
A fost perla lui Iftime, acum a semnat &icirc;n Bulgaria! Fundașul cotat la 1,2 milioane &euro; și-a găsit echipă
A fost "perla" lui Iftime, acum a semnat în Bulgaria! Fundașul cotat la 1,2 milioane € și-a găsit echipă
Tabloul etapei a patra din Ligue 1! Marseille deschide etapa, iar PSG are un duel complicat
Tabloul etapei a patra din Ligue 1! Marseille deschide etapa, iar PSG are un duel complicat
Gigi Becali, avertizat după ce &rdquo;rom&acirc;neasca&rdquo; a picat! Marea problemă de la FCSB: &rdquo;Nu știu dacă e ce le trebuie lor!&rdquo;
Gigi Becali, avertizat după ce ”româneasca” a picat! Marea problemă de la FCSB: ”Nu știu dacă e ce le trebuie lor!”
Selecționerul naționalei și-a dat demisia după discuția cu șefii federației! Ultimul rezultat din preliminarii i-a fost fatal
Selecționerul naționalei și-a dat demisia după discuția cu șefii federației! Ultimul rezultat din preliminarii i-a fost fatal
Mihai Stoica, șocat de accidentarea lui Borza: Ireal! Nici nu vreau să mă g&acirc;ndesc ce făceam dacă era de la noi
Mihai Stoica, șocat de accidentarea lui Borza: "Ireal! Nici nu vreau să mă gândesc ce făceam dacă era de la noi"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova a v&acirc;ndut cel mai scump jucător din Superliga! Oltenii, tun financiar

U Craiova a vândut cel mai scump jucător din Superliga! Oltenii, tun financiar

S-a &icirc;ncheiat ședința dintre Mircea Lucescu și șefii FRF! AICI ai tot ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat

S-a încheiat ședința dintre Mircea Lucescu și șefii FRF! AICI ai tot ce s-a întâmplat

Ce lovitură! U Craiova a plătit 4,3 milioane de euro și i-a luat fața FCSB-ului

Ce lovitură! U Craiova a plătit 4,3 milioane de euro și i-a luat fața FCSB-ului

FCSB și Craiova, schimbare de ultimă oră! Anunțul Comitetului Executiv UEFA &icirc;naintea meciurilor din cupele europene

FCSB și Craiova, schimbare de ultimă oră! Anunțul Comitetului Executiv UEFA înaintea meciurilor din cupele europene

Rică Răducanu intervine: Sunt foarte supărat! I-am zis lui Lucescu de la &icirc;nceput să nu se bage la națională. Să vă zic ce mi-a spus

Rică Răducanu intervine: "Sunt foarte supărat! I-am zis lui Lucescu de la început să nu se bage la națională. Să vă zic ce mi-a spus"

Mitică Dragomir a făcut primul &bdquo;11&rdquo; ideal al Rom&acirc;niei! Cinci fotbaliști sunt &bdquo;titulari de drept&rdquo;

Mitică Dragomir a făcut primul „11” ideal al României! Cinci fotbaliști sunt „titulari de drept”

CITESTE SI
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% &icirc;n august. Topul scumpirilor după &bdquo;trei şocuri majore&rdquo;

stirileprotv Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

protv Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

C&acirc;t de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

stirileprotv Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) Noche UFC: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!