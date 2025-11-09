de Dan CHILOM

Meci de zile mari astăzi, în Anglia, între echipa lui Pep Guardiola, City, și “cormoranii” lui Arne Slot. Se întâlnesc ocupantele locurilor 3 respectiv 6, după 10 meciuri. Manchester City are 19 puncte, cu unul mai mult ca Liverpool.



Pep are o medie de 2 goluri pe meci, marcând 20 de goluri în primele 10 etape.



Liverpool a marcat 18 goluri în tot atâtea etape.



Manchester City - Liverpool, LIVE pe VOYO. Echipe probabile



Manchester City: Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Nico, Reijnders - Foden, B. Silva, Doku - Haaland



Antrenor: Pep Guardiola



Liverpool: Mamardashvili - Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Ekitike



Antrenor: Arne Slot

Antrenorul “cetățenilor” serbează astăzi borna 1000 în cariera sa de antrenor.



Liverpool are două victorii la rând contra rivalei din Manchester, ambele cu un scor identic, 2-0.



Casele de pariuri din Anglia o dau favorită pe City, cu o cită de 1.90



Liverpool are 3.65 la victorie.



Egalul este cotat cu 3.85



Pariul “ambele echipe marchează” are cota 1.45, una destul de mică ca, în ciuda statisticii care spune că în ultimele două partide nu au marcat ambele formații.



În ultimele 10 confruntări directe, Liverpool conduce cu scorul de 5-2.



Cei doi tehnicieni s-au întâlnit până acum de două ori, ambele meciuri fiind câștigate de Arne Slot.



Partida de pe Etihad va fi condusă de Chris Kavanagh, arbitru care acordă în medie 3,65 cartonașe galbene pe meci, și 0,12 roșii.



Cel mai pariat scor corect la meciul zilei din Anglia de azi, este 1:1, și are o cotă de 7.60.



Sugestia Sport.ro:



Șansă dublă - 1X - 1.35

