Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat când vor reveni Vlad Chiricheș și Valentin Crețu.

Mihai Stoica: ”Chiricheș și Crețu vor fi în lot după întrerupere!”

Cei doi lipsesc din lotul campioanei României de o lungă perioadă, însă, cel mai probabil, FCSB se va putea baza pe cei doi veterani din apărare imediat după pauza competițională.

Mihai Stoica spune că ambii jucători s-au refăcut după accidentare și vor fi în lot după meciurile echipelor naționale. În privința lui Crețu, oficialul campioanei a ținut să menționeze că deși va fi apt să joace, Crețu nu are garantat un loc în formula de start, pentru că Alexandru Pantea a impresionat în ultima vreme prin evoluțiile sale.

”Chiricheș a avut o accidentare, acum s-a refăcut. El va fi în lot după întrerupere, și el și Crețu. Acum, cu Hermannstadt, nu vor fi.

Chiricheș și Crețu sunt apți 100% după pauza competițională. Crețu a fost puțin căzut pentru că nu a fost obișnuit să fie accidentat, dar va fi bine. Acum are o problemă, și problema lui se cheamă Pantea”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

