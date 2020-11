Varianta PERFECTA a lui City! Pentru cine ofera Guardiola 100 MILIOANE de euro dupa ce seicii si-au pierdut interesul pentru Messi

Pep Guardiola a pus ochii pe un jucator care i-a impresionat pe cei de la City.

Englezii vor incerca sa dea lovitura in aceasta iarna, dorindu-si sa-l transfere pe Jack Grealish de la Aston Villa.

Antrenorul de pe Etihad este dispus sa ofere 100 de milioane de euro pentru jucatorul pentru care a insistat chiar si Kevin De Bruyne. Belgianul considera ca transferul lui Grealish ar fi cea mai buna mutare.

Potrivit The Independent, Guardiola a pus o conditie inainte de a semna prelungirea contractului cu City, iar aceasta vizeaza alocarea unui buget semnificativ pentru transferuri.

Jack Grealish se afla si in vizorul lui Manchester United, dar "cetatenii" sunt favoriti la a-i obtine semnatura tinand cont de suma care s-a vehiculat.

Fotbalistul in varsta de 25 de ani are un start foarte bun de sezon, reusind 4 goluri si 6 pase decisive in primele 9 etape ale Premier League.

Grealish ar putea fi o varianta buna pentru City, in conditiile in care seicii si-au pierdut interesul pentru Messi.