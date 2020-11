LOVITURA pentru Messi! City se retrage din cursa pentru TRANSFERUL sau! Anuntul presei din Anglia: "Portile lui Manchester City sunt inchise pentru Messi!"

Viitorul lui Leo Messi (33 ani) ar putea lua o noua turnura neasteptata.

Starul argentinian a vrut sa plece in vara de la Barcelona, insa tensiunile dintre el si conducere l-au facut sa se razgandeasca si a anuntat ca va mai ramane inca un an pe Camp Nou, pentru a nu incepe un proces impotriva clubului care l-a ajutat sa devina ceea ce este si pe care il iubeste.

Anuntul ca vrea sa plece l-a pus pe radarul seicilor de la Manchester City, care ii dadeau tarcoale de cativa ani starului argentinian, insa intotdeauna s-au lovit de refuzul sau. Situatia dramatica din ultimele sezoane l-ar fi facut pe Messi sa ia decizia de a pleca.

Desi s-a scris ca englezii pregatesc oferta pentru a-l cumpara pe argentinian inca din iarna, Sky Sports anunta prin intermediul jurnalistei Semra Hunter, ca City l-ar fi exclus din calcul pe Messi.

"Portile lui Manchester City sunt inchise pentru Messi, nu va exista o oferta pentru el", a anuntat sursa citata dupa informatiile primite din cadrul oficialilor lui City.

Jurnalista a explicat si motivele pentru care City nu l-ar mai lua in calcul pe Leo Messi pentru un posibil transfer.

"Exista doua motive: Messi ajunge la finalul carierei sale, iar cel de acum este diferit fata de ce am vazut noi in ultimii 17 ani la Barcelona. Iar la nivel economic, chiar daca ajunge pe gratis la City, cele 100 de milioane de euro care ar trebui platite pe sezon la nivel salarial, nu sunt compatibile pentru niciun club in conjunctura actuala, cu pandemia", a spus Hunter.

VIDEO - Leo Messi a bifat 700 de goluri pentru Barcelona si Argentina: