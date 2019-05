Se face pentru 80 de milioane! Sane PLEACA de la Manchester City. La ce GIGANT al Europei ajunge

Cluburile s-au inteles, iar transferul va fi oficializat in cateva zile, asigura Bild.

Sane pleaca de la City dupa 3 ani. Superstarul german va semna cu Bayern. Nemtii vor plati in schimbul sau in jur de 80 de milioane de euro, scrie Bild.



Sane mai avea contract cu City inca doi ani, dar n-a aratat prea multa deschidere in tratativele de prelungire initiate de club. Astfel, pentru a nu risca sa-l piarda pentru o suma mult sub valoarea sa, seful Begiristain a fost de acord sa intre inca de acum in discutii cu Bayern.



Sane a fost transferat cu 50 de milioane de euro in 2016 de la Schalke.