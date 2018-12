Modric este abia pe locul 4! Cum arata TOP 100 cei mai buni jucatori din lume in 2018, conform Four Four Two

Revista Four Four Two a alcatuit propriul clasament.

"Va veni momentul in care Messi si Ronaldo nu vor fi cei mai buni jucatori din lume, insa nu este in 2018 acel moment" scriu cei de la FourFourTwo dupa ce au anuntat topul propriu al celor mai buni 100 de jucatori din lume. Messi este pe primul loc in acest an iar faptul ca nu a primit Balonul de Aur il face pe Messi sa fie "o victima a plictiselii", explica acestia alegerea.

Iata cum arata tot topul:

100. Hirving Lozano (PSV)

99. Thorgan Hazard (Borussia Monchengladbach)

98. Memphis Depay (Lyon)

97. Gabriel Jesus (Manchester City)

96. Alessio Romagnoli (Milan)

95. Romelu Lukaku (Manchester United)

94. Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

93. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

92. Timo Werner (RB Leipzig)

91. Edin Dzeko (Roma)

90. Nabil Fekir (Lyon)

89. Florian Thauvin (Marseille)

88. Hugo Lloris (Tottenham)

87. Giorgio Chiellini (Juventus)

86. Blaise Matuidi (Juventus)

85. Keylor Navas (Real Madrid)

84. Thiago Alcantara (Bayern Munich)

83. Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

82. Benjamin Mendy (Manchester City)

81. Arjen Robben (Bayern Munich)

80. Dele Alli (Tottenham)

79. Leroy Sané (Manchester City)

78. Alexandre Lacazette (Arsenal)

77. Milan Skriniar (Inter Milan)

76. Thibaut Courtois (Real Madrid)

75. Gerard Pique (Barcelona)

74. Axel Witsel (Borussia Dortmund)

73. Toby Alderweireld (Tottenham)

72. Riyad Mahrez (Manchester City)

71. Saul Niguez (Atletico Madrid)

70. Iago Aspas (Celta Vigo)

69. Gonzalo Higuain (Milan)

68. Ciro Immobile (Lazio)

67. Andrew Robertson (Liverpool)

66. Joao Cancelo (Juventus)

65. Koke (Atletico Madrid)

64. Isco (Real Madrid)

63. Angel Di Maria (PSG)

62. Ivan Perisic (Inter Milan)

61. Niklas Süle (Bayern Munich)

60. Gareth Bale (Real Madrid)

59. Lucas Hernandez (Atletico Madrid)

58. Toni Kroos (Real Madrid)

57. Jorginho (Chelsea)

56. Mario Mandzukic (Juventus)

55. Joshua Kimmich (Bayern Munich)

54. Fernandinho (Manchester City)

53. Lorenzo Insigne (Napoli)

52. Bernardo Silva (Manchester City)

51. Sergio Busquets (Barcelona)

50. Paul Pogba (Manchester United)

49. Kyle Walker (Manchester City)

48. Jan Vertonghen (Tottenham)

47. Thomas Meunier (PSG)

46. Christian Eriksen (Tottenham)

45. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

44. Cesar Azpilicueta (Chelsea)

43. Sergio Ramos (Real Madrid)

42. Alisson (Liverpool)

41. Dani Carvajal (Real Madrid)

40. Samuel Umtiti (Barcelona)

39. James Rodriguez (Bayern Munich)

38. Ivan Rakitic (Barcelona)

37. Kalidou Koulibaly (Napoli)

36. Casemiro (Real Madrid)

35. Dries Mertens (Napoli)

34. Jose Gimenez (Atletico Madrid)

33. Paulo Dybala (Juventus)

32. Raphael Varane (Real Madrid)

31. Sadio Mané (Liverpool)

30. Marco Reus (Borussia Dortmund)

29. Ederson (Manchester City)

28. Roberto Firmino (Liverpool)

27. Diego Godin (Atletico Madrid)

26. Philippe Coutinho (Barcelona)

25. Marcelo (Real Madrid)

24. Raheem Sterling (Manchester City)

23. Edinson Cavani (PSG)

22. Jordi Alba (Barcelona)

21. Miralem Pjanic (Juventus)

19. Virgil van Dijk (Liverpool)

18. Mauro Icardi (Inter Milan)

17. Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

16. David de Gea (Manchester United)

15. Luis Suarez (Barcelona)

14. Kevin De Bruyne (Manchester City)

13. N'Golo Kante (Chelsea)

12. Sergio Aguero (Manchester City)

11. David Silva (Manchester City)

10. Harry Kane (Tottenham)

9. Jan Oblak (Atletico Madrid)

8. Neymar (PSG)

7. Eden Hazard (Chelsea)

6. Mohamed Salah (Liverpool)

5. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)





4. Luka Modric (Real Madrid)





3. Kylian Mbappe (PSG)





2. Cristiano Ronaldo (Juventus)





1. Leo Messi (FC Barcelona)