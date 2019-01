INSULTA MILENIULUI! Ce oferta "jignitoare" a putut sa faca Manchester City pentru Leo Messi

Manchester City a incercat sa-l transfere pe Leo Messi de la Barcelona de mai multe ori.

O carte noua despre efectele banilor in fotbal scoate la iveala un episod necunoscut pana acum, scrie ziarul The Times din Anglia.

Se intampla in 2008, cand seicul Mansour a fost chemat s-o salveze pe Manchester City de la faliment. Proprietarul de atunci, thailandezul Thaksin Shinawatra, avea sechestru pe averea de peste 1 miliard de euro si a decis sa cedeze clubul, care era ingropat in datorii.

Seicul Mansour din Abu Dhabi a raspuns afirmativ, insa a avut o conditie: ca Manchester City sa transfere un superstar mondial imediat ce preia el clubul.

La conducerea executiva a clubului a fost numit Garry Cook, cel care urma sa gestioneze trecerea sub noul patronaj, dar si sa faca transferul cerut.

Cu doar 24 de ore la dispozitie pentru transfer, Cook a dat sute de telefoane, pana cand a fost intrebat daca ar fi dispus sa-l transfere pe Leo Messi de la Barcelona. "Ezitant si confuz, Cook a acceptat. A zis: sigur, fa-o, daca merge e bine". Oferta a fost de 55 de milioane de euro, iar Barcelona a privit-o ca pe o insulta. Messi avea atunci 20 de ani si era deja unul dintre cei mai tari jucatori din lume si avea sa bata apoi o mutime de recorduri istorice si sa cucereasca de 5 ori Balonul de Aur.

Refuzata de Barcelona, Manchester City s-a reorientat catre brazilianul Robinho de la Real Madrid, cel care a jucat 41 de meciuri si a dat 14 goluri.