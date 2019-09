In Anglia ca in Giulesti :)! Meciul de cupa dintre Burton si Bournemouth a fost intrerupt de trei ori din cauza nocturnei

Meciul Burton - Bournemouth, din Cupa Ligii Angliei, nu s-a putut desfasura in conditii optime din cauza intreruperii repetate a instalatiei de nocturna.

Cu toate acestea, oficialii partidei au decis ca meciul sa se joace in continuare si la final au fost acordate 28 de minute de prelungire. Daca meciul ar fi fost oprit, gazdele ar fi pierdut la masa verde cu scorul de 0-3 si nu s-ar mai fi putut bucura de una din cele mai mari victorii ale lor.

Burton, formatie din liga a 3-a engleza, a reusit sa se impuna cu scorul de 2-0 si s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Ligii. Lotul celor de la Burton valoareaza aproximativ 4 milioane si jumatate de euro, in timp ce al lui Bournemouth valoreaza peste 300 de milioane de euro.

Burton va da piept in optimi tot cu o echipa tare. Va juca impotriva fostei campioane din Premier League, Leicester City.

???? All the big clubs do fun light shows at the game, these days.

We’re back!!!#BAFC pic.twitter.com/GArTcBcCRX