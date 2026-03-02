Președintele forului mondial dorește să ia măsuri aspre împotriva jucătorilor care aleg să își mascheze buzele cu tricoul în timpul disputelor de pe gazon. Situația a ajuns în centrul atenției după meciul tur din play-off-ul Ligii Campionilor, Benfica - Real Madrid (0-1), când Gianluca Prestianni a fost acuzat de Vinicius Jr. de insulte rasiste. În timp ce ancheta UEFA este încă în desfășurare, fotbalistul lusitanilor a primit deja o suspendare temporară pentru manșa retur din Spania.

Într-o discuție purtată cu jurnaliștii de la Sky News, Gianni Infantino a transmis o poziție fermă legată de acest tip de comportament, propunând o schimbare de paradigmă în arbitraj.

Regula care poate schimba fotbalul

„Dacă un jucător își acoperă gura și spune ceva, iar acest lucru are consecințe rasiste, atunci trebuie eliminat, evident. Trebuie să existe o presupunere că a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună, altfel nu ar fi trebuit să-și acopere gura. Există situații pe care nu le-am prevăzut. Desigur, atunci când te ocupi de un caz disciplinar, trebuie să analizezi situația, trebuie să ai dovezi, dar nu ne putem mulțumi doar cu asta de acum înainte.

Pur și simplu nu înțeleg cum, dacă nu ai ceva de ascuns, îți ascunzi gura când spui ceva. Este atât de simplu. Și acestea sunt acțiuni pe care le putem și trebuie să le întreprindem pentru a lua în serios lupta noastră împotriva rasismului. Trebuie să acționăm și să fim decisivi, iar acest lucru trebuie să aibă un efect descurajant. Poate ar trebui să ne gândim nu doar la pedepsire, ci și la schimbarea culturii noastre, să le permitem jucătorilor sau oricui face ceva să își ceară scuze. Poți face lucruri pe care nu vrei să le faci într-un moment de furie și apoi să-ți ceri scuze, iar în consecință, sancțiunea trebuie să fie diferită”, a spus Gianni Infantino.

IFAB pregătește terenul pentru Mondialul din 2026

Subiectul a ajuns rapid și pe masa IFAB. Legiuitorul internațional al fotbalului a comunicat sâmbătă intenția de a organiza o serie de consultări pentru a combate discriminarea și gestul acoperirii gurii pe teren.

Orice hotărâre luată în acest sens urmează să fie ratificată la următoarea întrunire a membrilor, programată cel mai probabil în luna aprilie. Astfel, noile directive vor putea fi aplicate direct la Cupa Mondială din această vară (2026).