FABULOS! A pariat corect pe victoria lui City cu 9-0 si a dat lovitura! Cel mai tare pariu din 2019. FOTO

Cine se gandea ca City va egala un record vechi de 32 de ani?

Un parior din Anglia a mizat pe victoria la scor a lui Manchester City cu Burton in Cupa Ligii, scor 9-0, pe o cota de 375! Mai mult, pariorul a mizat si pe faptul ca De Bruyne va deschide scorul, ceea ce s-a si intamplat in minutul 5!

Cu aproape 22 de lire pariate, englezul a castigat aproape 8200 de lire intr-o seara de record pentru fotbalul britanic. Manchester City si-a egalat cea mai mare diferenta de goluri din istorie, dupa 10-1 in urma cu 32 de ani. In 1986, Liverpool o invingea pe Fulham cu 10-0, recordul competitiei. Manchester City marcase in urma cu cateva zile 7 goluri in partida cu Roterham ceea ce inseamna ca e pentru prima data in ultimii 52 de ani cand "cetatenii" marcheaza 7 goluri in doua meciuri la rand.

