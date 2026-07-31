Lovitură pentru Chelsea! Amendă și interdicție la transferuri

Clubul Chelsea Londra a fost amendat cu 10 milioane de lire sterline (13,4 milioane de dolari) şi a primit o interdicţie de transfer pentru două perioade de mercato, cu suspendare, după o audiere de apel privind sancţiunea primită pentru încălcarea regulilor Federaţiei engleze de fotbal (FA) referitoare la agenţi, transmite DPA.

Clubul a primit iniţial o penalizare de şase puncte cu suspendare, pe lângă amendă, însă sancţiunea privind punctele a fost acum înlocuită cu o interdicţie de a efectua transferuri, tot cu suspendare.

Vineri, Federaţia engleză a confirmat aplicarea unor sancţiuni clubului din vestul Londrei, care a recunoscut un total de 74 de încălcări ale reglementărilor FA privind agenţii, colaborarea cu intermediari şi investiţiile unor terţe părţi în jucători.

Noii proprietari ai clubului au raportat ei înşişi încălcările autorităţilor fotbalistice în 2022, în timp ce se aflau în procesul de achiziţionare a clubului de la miliardarul rus Roman Abramovici.

Penalizarea cu şase puncte, sancţiune suspendată până la 30 iunie 2027, fusese impusă de comisia independentă care a analizat iniţial cazul, însă clubul a contestat decizia. Ulterior, comisia de apel a înlocuit penalizarea cu puncte cu o interdicţie suspendată de a efectua transferuri pe parcursul a două ferestre de mercato.

Chelsea a încheiat anterior acorduri privind sancţiunile în legătură cu această chestiune, atât cu Premier League, cât şi cu UEFA, scrie Agerpres.