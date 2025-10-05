Ianis Hagi, vedetă în L'Equipe după golul fabulos marcat din lovitură liberă: "Superb!"

Mijlocașul român a executat perfect o lovitură liberă în minutul 14, iar această reușită a ajuns inclusiv pe site-ul L'Equipe.

Ianis Hagi, vedetă în L'Equipe după golul fabulos marcat din lovitură liberă



Jurnaliștii francezi au fost cuceriți total de execuția lui Ianis Hagi:



"Ianis Hagi a ajuns în vara acestui an în Turcia, iar acum a înscris primul său gol. El a transformat superb o lovitură liberă, cu piciorul stâng, reușind să trimită mingea direct în vinclu.



De patru meciuri a avut nevoie Hagi pentru a marca primul său gol la Alanyaspor. Fiul lui Gheorghe Hagi a fost decisiv și la al doilea gol al echipei sale. El l-a servit ideal pe Hwang Ui-jo", au scris cei de la L'Equipe.

