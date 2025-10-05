Ianis Hagi, vedetă în L'Equipe după golul fabulos marcat din lovitură liberă: "Superb!"

Ianis Hagi, vedetă &icirc;n L Equipe după golul fabulos marcat din lovitură liberă: Superb! Stranieri
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat un gol superb în meciul dintre Genclerbirligi și Alanyaspor, scor 2-2.

Mijlocașul român a executat perfect o lovitură liberă în minutul 14, iar această reușită a ajuns inclusiv pe site-ul L'Equipe.

Ianis Hagi, vedetă în L'Equipe după golul fabulos marcat din lovitură liberă

Jurnaliștii francezi au fost cuceriți total de execuția lui Ianis Hagi:

"Ianis Hagi a ajuns în vara acestui an în Turcia, iar acum a înscris primul său gol. El a transformat superb o lovitură liberă, cu piciorul stâng, reușind să trimită mingea direct în vinclu.

De patru meciuri a avut nevoie Hagi pentru a marca primul său gol la Alanyaspor. Fiul lui Gheorghe Hagi a fost decisiv și la al doilea gol al echipei sale. El l-a servit ideal pe Hwang Ui-jo", au scris cei de la L'Equipe.

Cifrele lui Ianis Hagi:

  • Rangers: 130 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 28 pase decisive
  • Farul Constanța: 92 meciuri jucate, 24 goluri înscrise, 14 pase decisive
  • Deportivo Alaves: 26 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 2 pase decisive
  • KRC Genk: 19 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Alanyaspor: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Fiorentina: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
