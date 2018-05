Lovitura GREA pentru Mourinho! Plecarea neasteptata a fost anuntata oficial de Manchester United: "E foarte dificil pentru mine!"

Manchester United a anuntat oficial in aceasta seara ca Rui Faria va parasi clubul din finala Cupei Angliei impotriva lui Chelsea! Secundul lui Mourinho din ultimii 17 ani, alaturi de care le-a pregatit pe Lieiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, din nou Chelsea si apoi Manchester United.

Mourinho spunea in urma cu cateva zile ca Faria ar putea sa fie succesorul lui Arsene Wenger pe banca lui Arsenal! Totusi, in comunicatul oficial al lui Man United este dezvaluit ca decizia lui Faria este de petrece mai mult timp alaturi de familie.

"Dupa o lunga perioada de gandire, cu inima grea, am decis ca este momentul potrivit pentru mine sa merg mai departe. Am avut 17 ani de experiente incredibile si de neuitat. Insa de ceva timp simt nevoia sa petrec mai mult timp cu familia inainte sa am urmatoarea provocare din viata profesionala.



Multumiri sincere pentru managerul Jose Mourinho, cel care a avut incredere in mine in urma cu multi ani cand era doar visul unui student. As vrea sa-i multumesc pentru oportunitate si incredere, pentru cunostinte si experienta, insa cel mai mult pentru prietenie" a spus Rui Faria.

De asemenea, Jose Mourinho a transmis un mesaj pentru Faria: "17 ani ... In Leiria, Porto, Londra, Milano, Madrid, din nou Londra si Manchester.. Antrenamente, meciuri, calatorii, studiu, rasete si cateva lacrimi de fericire. 17 ani si pustiul este acum barbat. Un student inteligent este acum un expert in fotbal, pregatit pentru o cariera de succes ca manager.



Imi va fi dor de prietenul meu si asta e foarte dificil pentru mine, insa fericirea lui e mai importanta si, desigur, ii respect decizia, mai ales stiind ca vom fi mereu impreuna. Fii fericit, prietene" a fost mesajul lui Mourinho.

#MUFC announces that assistant manager Rui Faria is to leave the club at the end of the season. We wish him all the best for the future.

Full details: https://t.co/Gq7SBxk2kR pic.twitter.com/HAVXwp0XdY