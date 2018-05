Decizie SOC a lui Mourinho care i-a enervat pe fanii lui Man United! Ce transfer vrea sa faca in vara: e gata sa renunte la preferatul suporterilor

Mourinho vrea un nou jucator de la Chelsea dupa ce i-a adus pe Nemanja Matic si Romelu Lukaku sezonul trecut.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Jose Mourinho spera sa obtina al 4-lea trofeu de la venirea la Manchester United in vara lui 2016 - finala FA Cup va fi contra fostei sale echipe, Chelsea. Iar Mourinho este gata sa puna la punct un nou schimb de jucatori cu rivala din Premier League.

Daca in iarna l-a cedat pe Mkhtaryan la Arsenal pentru a-l aduce pe Alexis Sanchez, The Independent scrie acum ca Mourinho il vrea pe Willian de la Chelsea si este dispus sa-l trimita la schimb pe Anthony Martial. Jucatorul francez a jucat doar 25 de partide in acest sezon desi nu a avut probleme medicale si a fost criticat public de Mourinho dupa infrangerea cu Brighton din ultima etapa.

"Acum intelegeti de ce nu joaca?" a fost raspunsul lui Mourinho cand a fost intrebat despre absenta lui Lukaku si titularizarea lui Martial. Acesta este unul dintre cei mai populari jucatori printre fanii lui Man United, cei care au criticat pe internet decizia lui Mourinho de a renunta la Martial.