Liverpool pune la bătaie 65 de milioane de euro pentru jucătorul dorit de PSG și Manchester United

Nume sonore din lotul ”cormoranilor” vor pleca de pe Anfield, după ce contractele lor vor expira: Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner și Naby Keita sunt doar câțiva dintre ei.

Este de așteptat ca Jurgen Klopp să realizeze o campanie spectaculoasă de transferuri, iar unul dintre jucătorii care pot veni pe Anfield este Kim Min-jae (26 de ani), fundașul central de la Napoli, care ar putea concura pentru postul de titular cu Virgil van Dijk, Joe Gomez sau Joel Matip.

Pentru fundașul din Coreea de Sud, Liverpool este gata să ofere nu mai puțin de 65 de milioane de euro, pentru a le lua fața celor de la PSG, Inter Milano, Tottenham sau Manchester United, care sunt, de asemenea, interesate de serviciile apărătorului de la Napoli, scrie jurnalistul Ekrem Konur.

