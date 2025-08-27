Patru echipe de Premier League, West Ham, Leeds United, Sunderland şi Bournemouth, au fost eliminate din Cupa Ligii, după meciurile desfăşurate în turul al doilea.

Wolverhampton Wanderers a dispus cu 3-2 de West Ham, prin dubla norvegianului Jorgen Strand Larsen (82, 84), după ce ''ciocănarii'' au condus cu 2-1.

Leeds United a fost eliminată de formaţia de ligă secundă Sheffield Wednesday, cu 3-0 la loviturile de departajare, după 1-1 la finalul celor 90 de minute regulamentare. Echipa din Championship a deschis scorul pe Hillsborough prin autogolul galezului Karl Darlow (63), dar Leeds a egalat prin Jayden Bogle (81). La penalty-uri, Barry Bannan, Ike Ugbo şi Liam Palmer au transformat pentru gazde, iar Joel Piroe, Dominic Calvert-Lewin şi Sean Longstaff au ratat pentru Leeds, portarul american Ethan Horvath apărând două dintre ele.

Brentford s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Bournemouth, prin golurile marcate de Fabio Carvalho (34) şi Igor Thiago (65).

Sunderland a pierdut acasă în faţa unei formaţii de liga a treia, Huddersfield, care s-a impus cu 6-5 la loviturile de departajare. Potrivit Agerpres, oaspeţii au marcat primii, prin Leo Castledine (9), dar Marc Guiu (84) a trimis meciul la penalty-uri, unde sârbul Milan Aleksic (19 ani) a fost singurul care a ratat.

Burnley a trecut cu 2-1 de Derby County, golul victoriei fiind reuşit de Oliver Sonne (90+1).

