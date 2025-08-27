Adrien Rabiot se află pe lista de transferuri după un conflict cu Jonathan Rowe, atacant ce a părăsit recent gruparea franceză. Antrenorul Roberto de Zerbi a lăsat ușa deschisă pentru o împăcare, însă tot mai multe voci din interiorul clubului vorbesc despre o plecare iminentă.

Roberto De Zerbi vinde în Premier League! Două cluburi se bat pe Rabiot

Rabiot ar prefera să continue pe „Velodrome”, însă interesul pentru el este uriaș. AC Milan a intrat pe fir, susținută de relația excelentă dintre mijlocaș și Massimiliano Allegri, însă discuțiile nu au avansat. Totuși, adevărata bătălie s-ar putea muta în Premier League.

Potrivit L’Équipe și RMC Sport, Tottenham și Aston Villa sunt pregătite să facă oferte pentru fostul jucător al lui Juventus.

Spurs ar putea acționa imediat după vânzarea lui Yves Bissouma la Galatasaray, în timp ce Villa a manifestat interes, dar nu a deschis încă negocieri oficiale.

Ambele cluburi dispun însă de resurse financiare superioare celor de la Milan, ceea ce poate înclina balanța spre Anglia.

Între timp, la Marseille sunt vehiculate și nume pentru un posibil înlocuitor: Dani Ceballos (Real Madrid) și Florentino Luis (Benfica) se află în fruntea listei.

Toate meciurile din Ligue 1, inclusiv partidele lui Marseille, se văd în România în exclusivitate pe VOYO, de pe orice platformă, oricând și oriunde. Tot pe VOYO, în exclusivitate, pot fi urmărite și meciurile din Premier League.

