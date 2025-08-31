Cormoranii vor să se întărească în zona ofensivă chiar înaintea închiderii ferestrei de vară a perioadei de transferuri.

Liverpool l-a adus pe tânărul Giovanni Leoni de la Parma, dar formația din Premier League vrea un jucător cu experiență.

Liverpool e gata să achite 40 de milioane de euro

Arne Slot și-a întărit echipa serios în această vară în zona mediană și în cea ofensivă, iar în următoarele ore Liverpool ar putea finaliza transferul lui Alexander Isak de la Newcastle în schimbul unei sume fabuloase.

Cu toate acestea, „cormoranii” suferă la capitolul defensiv, acolo unde Ibrahima Konate a intrat în ultimul an de contract și ar putea să o părăsească pe Liverpool. Astfel că, „The Reds” au făcut o ofertă către Marc Guhei, fundașul lui Crystal Palace, conform The Athletic.

Campioana Angliei i-a oferit lui Crystal Palace 40 de milioane de euro în schimbul fundașului de 25 de ani, iar „vultuii” ar putea să o accepte dacă îi găsesc un înlocuitor pe măsură fundașului englez.

45 de milioane de euro este cota lui Marc Guehi, care a intrat în ultimul an de contract cu Crystal Palace.

Fundașul englez are 160 de meciuri jucate pentru „vulturi”, unde a reușit opt goluri și patru pase decisive.

