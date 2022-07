Liverpool - Manchester City 3-1 | „Le-am spus jucătorilor că sunt mândru!” Declarațiile lui Pep Guardiola după înfrângerea din Supercupa Angliei 

Vicecampioana Angliei s-a impus în duelul cu echipa lui Pep Guardiola. Liverpool a deschis scorul prin Alexander-Arnold, în minutul 21. „Cetățenii” au egalat, prin Julian Alvarez, în minutul 70, însă Salah și-a dus echipa în avantaj din penalty, în minutul 83. Tabela a fost închisă de Darwin Nunez, care a înscris în al patrulea minut de prelungiri, bifând astfel un debut spectaculos în tricoul lui FC Liverpool.

Pep Guardiola a vorbit la finalul partidei despre înfrângerea suferită, felicitându-și adversarii pentru trofeul câștigat.

Totodată, tehnicianul iberic a ținut să își felicite și jucătorii pentru atitudinea arătată în teren, punctând că fotbaliștii săi au timp să își îmbunătățească jocul și trebuie să se focuseze pe acest lucru.

„Felicitări lui Liverpool. În primele 15-20 de minute au fost mai buni. În a doua repriză am început foarte bine, a fost strâns meciul după gol și am pus presiune. Am fost buni împotriva acestei echipe, chiar și în prima repriză ne-am creat suficiente șanse de a marca.

Au marcat din penalty, după asta a fost mai dificil. Le-am spus jucătorilor că sunt mândru de dăruirea lor. Trebuie să fim mai buni. Nu avem mult timp la dispoziție, trebuie ca în antrenamentele lungi din această lună să ne găsim ritmul și vom reuși asta”, a declarat Pep Guardiola la finalul partidei.

