Liverpool l-a pus în capul listei de transferuri: 80.000.000€

Liverpool l-a pus în capul listei de transferuri: 80.000.000€ Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
murilloNottingham ForestLiverpool
Din articol

Campioana en-titre din Premier League, Liverpool, a avut un parcurs dezamăgitor în actuala stagiune, ținând cont de investițiile în transferuri din vara anului 2025, care s-au apropiat de 500 de milioane de euro.

Liverpool e gata să trimită oferta pentru Murillo de la Nottingham Forest

Liverpool nu este sigură nici de prezența în sezonul următor de UEFA Champions League, dar plănuiește deja, în detaliu, perioada de mercato din această vară, în care se anunță alte transferuri spectaculoase. Murillo (23 de ani) de la Nottingham Forest este pe lista de transferuri a echipei lui Arne Slot.

”Cormoranii” ar vrea să-și betoneze și defensiva și sunt gata să facă o ofertă impresionantă pentru a-l transfera pe brazilianul din centrul defensivei de pe City Ground: 70 de milioane de lire sterline, echivalentul a 80 de milioane de euro este gata să ofere Liverpool, scrie jurnalistul Fraser Fletcher de la TEAMtalk.

Rămâne de văzut cu ce sumă se va mulțumi Nottingham Forest în schimbul lui Murillo, având în vedere că acesta mai are contract până în 2029. Și cota sa de piață a ”explodat” în ultimii doi ani, iar acum este cotat la 55 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Liverpool a și vândut pe bani frumoși

Liverpool a avut o campanie de achiziții răsunătoare în vară, pentru care clubul a investit aproape 500 de milioane de euro.

Oficialii clubului au fost nevoiți să și vândă anumiți jucători, printre care s-au numărat și Luiz Diaz, Darwin Nunez, Jarell Quansah sau Trent Alexander-Arnold. În total, Liverpool a încasat 219 milioane de euro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei
ARTICOLE PE SUBIECT
Tribunalul București a decis! Control judiciar pentru Kader Keita
Tribunalul București a decis! Control judiciar pentru Kader Keita
ULTIMELE STIRI
ACUM: FC Argeș - Gloria Bistrița 1-2 | Oaspeții au întors soarta partidei
ACUM: FC Argeș - Gloria Bistrița 1-2 | Oaspeții au întors soarta partidei
Tribunalul București a decis! Control judiciar pentru Kader Keita
Tribunalul București a decis! Control judiciar pentru Kader Keita
Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă”
Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă”
Andrei Nicolescu, moment de sinceritate: ”M-a încercat un sentiment de amărăciune”
Andrei Nicolescu, moment de sinceritate: ”M-a încercat un sentiment de amărăciune”
Zeljko Kopic laudă o echipă din Liga a 2-a: ”E bună, a ajuns aici pe merit”
Zeljko Kopic laudă o echipă din Liga a 2-a: ”E bună, a ajuns aici pe merit”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

Lovitură la Rapid înainte de play-off! Starul giuleștenilor, ”săltat” de poliție după ce a fugit de la locul unui accident | UPDATE Keita, reținut!

Lovitură la Rapid înainte de play-off! Starul giuleștenilor, ”săltat” de poliție după ce a fugit de la locul unui accident | UPDATE Keita, reținut!



Recomandarile redactiei
Tribunalul București a decis! Control judiciar pentru Kader Keita
Tribunalul București a decis! Control judiciar pentru Kader Keita
ACUM: FC Argeș - Gloria Bistrița 1-2 | Oaspeții au întors soarta partidei
ACUM: FC Argeș - Gloria Bistrița 1-2 | Oaspeții au întors soarta partidei
Gică Hagi a spus totul înainte de Turcia - România: ”Eu asta cred”
Gică Hagi a spus totul înainte de Turcia - România: ”Eu asta cred”
Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă”
Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă”
Andrei Nicolescu, moment de sinceritate: ”M-a încercat un sentiment de amărăciune”
Andrei Nicolescu, moment de sinceritate: ”M-a încercat un sentiment de amărăciune”
Alte subiecte de interes
Ce-a fost în capul lui? Cum și-a dat autogol brazilianul Murillo în West Ham - Nottingham Forest din Premier League
Ce-a fost în capul lui? Cum și-a dat autogol brazilianul Murillo în West Ham - Nottingham Forest din Premier League
Dubla câștigătoare de Champions League pierde contactul cu Top 5! Al patrulea meci fără victorie în ultimele cinci etape
Dubla câștigătoare de Champions League pierde contactul cu Top 5! Al patrulea meci fără victorie în ultimele cinci etape
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”
Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

stirileprotv NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

stirileprotv Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

stirileprotv Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!