Liverpool l-a pus în capul listei de transferuri: 80.000.000€

Campioana en-titre din Premier League, Liverpool, a avut un parcurs dezamăgitor în actuala stagiune, ținând cont de investițiile în transferuri din vara anului 2025, care s-au apropiat de 500 de milioane de euro.

Liverpool e gata să trimită oferta pentru Murillo de la Nottingham Forest

Liverpool nu este sigură nici de prezența în sezonul următor de UEFA Champions League, dar plănuiește deja, în detaliu, perioada de mercato din această vară, în care se anunță alte transferuri spectaculoase. Murillo (23 de ani) de la Nottingham Forest este pe lista de transferuri a echipei lui Arne Slot.

”Cormoranii” ar vrea să-și betoneze și defensiva și sunt gata să facă o ofertă impresionantă pentru a-l transfera pe brazilianul din centrul defensivei de pe City Ground: 70 de milioane de lire sterline, echivalentul a 80 de milioane de euro este gata să ofere Liverpool, scrie jurnalistul Fraser Fletcher de la TEAMtalk.

Rămâne de văzut cu ce sumă se va mulțumi Nottingham Forest în schimbul lui Murillo, având în vedere că acesta mai are contract până în 2029. Și cota sa de piață a ”explodat” în ultimii doi ani, iar acum este cotat la 55 de milioane de euro de site-urile de specialitate.