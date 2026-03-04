Santos, clubul la care Neymar (34 de ani) a făcut primii pași în fotbal, a primit o ofertă tentantă din partea unui fond de investiții din Statele Unite ale Americii.

Clubul lui Neymar poate fi cumpărat pentru o sumă fabuloasă

Saint Dominique Group a făcut o ofertă fabuloasă pentru achiziționarea a 80% din clubul Santos, în valoare de 350 de milioane de euro. Oficialii sud-americani au oferta pe masă, dar au și un timp limitat de gândire.

Potrivit jurnalistului Eduardo Burgos, șefii clubului trebuie să ofere un răspuns într-un termen de 90 de zile.

Până atunci, Santos se concentrează pe campionat, unde are un start modest de sezon, cu doar patru puncte după patru etape. În ultimul meci, echipa lui Neymar a câștigat cu 2-1 în fața celor de la Vasco da Gama.