Clubul la care activează Neymar, Santos, a primit oferta momentului în fotbalul mondial.

Neymar santos
Santos, clubul la care Neymar (34 de ani) a făcut primii pași în fotbal, a primit o ofertă tentantă din partea unui fond de investiții din Statele Unite ale Americii.

Clubul lui Neymar poate fi cumpărat pentru o sumă fabuloasă

Saint Dominique Group a făcut o ofertă fabuloasă pentru achiziționarea a 80% din clubul Santos, în valoare de 350 de milioane de euro. Oficialii sud-americani au oferta pe masă, dar au și un timp limitat de gândire.

Potrivit jurnalistului Eduardo Burgos, șefii clubului trebuie să ofere un răspuns într-un termen de 90 de zile.

Până atunci, Santos se concentrează pe campionat, unde are un start modest de sezon, cu doar patru puncte după patru etape. În ultimul meci, echipa lui Neymar a câștigat cu 2-1 în fața celor de la Vasco da Gama.

Neymar, cu gândul la retragere

Brazilianul a subliniat că va lua o decizie definitivă în funcție de ce simte și a amintit din nou că își dorește să participe alături de „Selecao”, în vară, la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

„Poate în decembrie o să vreau să îmi anunț retragerea. Anul acesta este foarte important nu numai pentru Santos, ci și pentru Brazilia. Există Cupa Mondială. Este o provocare enormă pentru mine.

Am vrut să joc în acest sezon total la 100%, așa că am ratat câteva meciuri. Sunt o grămadă de oameni care spun orice despre mine fără să îmi cunoască viața de zi cu zi”, a spus starul brazilian.

