Fost căpitan la Dinamo, Giani Kiriță și-a deschis recent o școală de fotbal, dar a vrut să-și aducă aportul și la clubul său de suflet. A purtat o discuție cu Andrei Nicolescu, dar în cele din urmă acesta a fost refuzat.

Cei doi au purtat chiar și o discuție față în față, dar oficialul dinamovist nu s-a arătat interesat de o posibilă revenire a lui Kiriță la club, astfel că totul s-a stins rapid.

Giani Kiriță a vrut să revină la Dinamo

”Am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe Andrei Nicolescu. M-am așezat cu el la o cafea. Și am spus: 'Am putea să lucrăm împreună? Cu ce aș putea să ajut eu clubul?. Pe partea de imagine, pe partea de a-l ajuta pe Kopic pe blocul defensiv, am și licența A, adică pot să profesez. Unde aș putea să lucrez? Să readucem acel Dinamo'.

I-am povestit cum eram noi și ce făceam, cam cum am luat trofeele alea și să readucem ușor-ușor spiritul ăla al lui Dinamo în vestiar. Și a murit”, a spus Giani Kiriță, la ”Totul pentru Dinamo”.

Meciul Dinamo - Metalul Buzău, din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, se va disputa, joi, de la ora 20:00, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

Meciul cu CFR Cluj, foarte important pentru Dinamo

Chiar dacă se cunosc deja echipele calificate în ”TOP 6” din Superligă, meciul cu CFR Cluj are o miză specială pentru Dinamo. Dacă va ajunge pe locul șase, echipa lui Kopic va juca în prima etapă din play-off cu Universitatea Craiova, în deplasare.

Un succes ar reprezenta o gură mare de oxigen pentru ”câini”, în contextul în care, în această etapă, Rapid și Universitatea Craiova se vor întâlni în meci direct pe Giulești. Nu va fi ușor pentru Dinamo, având în vedere că CFR Cluj vine după un parcurs de senzație: zece victorii consecutive în campionat!