Turneul, găzduit de Oeiras (Portugalia) în perioada 7-11 aprilie, include 16 echipe împărţite în patru grupe, scrie news.ro.

Grupa A : Slovacia, Croaţia, Serbia, Lituania

: Slovacia, Croaţia, Serbia, Lituania Grupa B : Ţările de Jos, Turcia, Ungaria, Georgia

: Ţările de Jos, Turcia, Ungaria, Georgia Grupa C : România , Franţa, Letonia, Norvegia

: , Franţa, Letonia, Norvegia Grupa D: Germania, Danemarca, Portugalia, Suedia

Trei echipe vor obţine promovarea în faza următoare, iar patru vor retrograda.

În afara confruntărilor din Europa/Africa Grupa I, au loc în aprilie şi meciurile din America Grupa I şi Asia/Oceania Grupa I.

Echipele luptă pentru şapte locuri disponibile pentru play-off-urile BJK Cup, din luna noiembrie.

Cele şapte echipe se vor confrunta în play-off cu cele şapte naţiuni învinse din calificările BJK Cup, care vor avea loc în aceeaşi săptămână cu meciurile din Grupa Regională I.

România a retrogradat în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I în noiembrie 2025

Echipa României a încheiat în 16 noiembrie play-off-ul Billie Jean King Cup pe locul al doilea în Grupa B. Sub conducerea noului căpitan-nejucător Alexandra Dulgheru, România a învins Noua Zeelandă cu 3-0, dar a pierdut cu acelaşi scor general în faţa Poloniei.

Grupa a fost câştigată de Polonia Igăi Swiatek.