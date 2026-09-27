Real Madrid pregătește un transfer de senzație, direct de la Liverpool!

Liverpool este gata să renunțe la unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele sezoane. Alexis Mac Allister (27 de ani) a ajuns pe Anfield în 2023, în schimbul sumei de 42 de milioane de euro de la Brighton, iar în prezent are un contract valabil până în 2028.

Real Madrid, gata să profite de situația lui Alexis Mac Allister

Doar că oficialii clubului nu vor să-i ofere o prelungire, așa cum a dezvăluit chiar sud-americanul, situație de care pot profita mai multe cluburi, ținând cont că în vară Alexis va intra în ultimul an de contract.

”Am fost informat că clubul nu este în măsură să-mi ofere un nou contract, ceea ce, bineînțeles, mă întristează foarte, foarte tare”, spunea Mac Allister, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit Football Insider, Real Madrid urmărește atent situația argentinianului în această perioadă și ar putea lua în calcul un transfer în vară, dacă Liverpool nu va face o mișcare în ceea ce-l privește pe Mac Allister.