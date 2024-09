"Perla" de 17 ani a Barcelonei s-a accidentat și va lipsi un an

Barcelona se confruntă cu o veste nefericită după ce unul dintre cei mai promițători tineri din academie, Marc Bernal, a suferit o accidentare gravă în timpul meciului împotriva lui Rayo Vallecano, din etapa a 3-a a La Liga.

Mijlocașul de doar 17 ani și-a rupt ligamentele încrucișate ale genunchiului la sfârșitul lunii august, o accidentare care îl va ține departe de teren pentru o perioadă lungă de timp.

Clubul catalan a confirmat oficial că Bernal va fi indisponibil timp de 12 luni, după ce a suferit o intervenție chirurgicală reușită pentru repararea ligamentului încrucișat anterior și a meniscului extern al genunchiului stâng.

"Marc Bernal a fost operat cu succes în această dimineață. Este vorba despre repararea unei leziuni a ligamentului încrucișat anterior stâng și a meniscului extern, efectuată de dr. Joan Carles Monllau la spitalul din Barcelona, ​​sub supravegherea personalului medical al clubului. Recuperarea lui este estimată la 12 luni”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

