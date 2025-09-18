Echipa lui Arne Slot a primit vizita ibericilor în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League pe Anfield Road, iar la capătul celor 90 de minute, Liverpool a înregistrat toate cele trei puncte, după ce Virgil van Dijk a înscris în minutele suplimentare.



Arne Slot a dat verdictul despre Alexander Isak, transferul de 145.000.000 de € de la Liverpool



Arne Slot l-a titularizat și pe Alexander Isak, pentru care Liverpool a plătit 145 de milioane de euro ca să închidă transferul de la Newcastle. ”Coțofenele” au ținut cu dinții de suedez, care a refuzat să se mai antreneze odată cu startul noului sezon cu Newcastle.



Isak a stat pe teren până în minutul 58 când în locul său a intrat Hugo Ekitike.



Antrenorul lui Liverpool a sugerat că Isak i s-a părut destul de apt fizic, având în vedere că fotbalistul nu s-a pregătit deloc în această vară, după ce a refuzat să mai îmbrace echipamentul lui Newcastle.



”Isak mi s-a părut destul de pregătit. Ăsta e cel mai bun lucru. A fost mai pregătit decât preconizam. Dar chiar și așa nu e pregătit pentru trei meciuri într-o săptămână”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

