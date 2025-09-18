Un membru din staff-ul spaniolilor este acuzat că ar fi scuipat în direcția suporterilor gazdă, într-un moment de haos general provocat de o confruntare între Diego Simeone și un fan.



Spiritele s-au încins după golul victoriei, marcat de Virgil van Dijk, când Diego Simeone, iritat de un suporter care l-a provocat pe tot parcursul meciului, a încercat să se răfuiască cu acesta. Stewarzii au intervenit imediat, dar situația a degenerat când mai mulți membri ai băncii tehnice a lui Atletico s-au implicat în conflict.



Imaginile surprinse arată un bărbat din staff-ul lui Atletico, îmbrăcat cu o geacă lungă a clubului, care se preface că se retrage, apoi se întoarce brusc și pare să scuipe spre zona unde se aflau fanii lui Liverpool. Șapte stewarzi au fost necesari pentru a calma în cele din urmă spiritele și a îndepărta banca madrilenilor.



Un purtător de cuvânt al forului european a transmis că se așteaptă rapoartele oficiale ale meciului, care vor fi analizate în zilele următoare. Atunci se va decide dacă vor fi deschise proceduri disciplinare.



Fanul implicat rupe tăcerea: "Asistentul lui a scuipat spre mine"



Suporterul vizat de Simeone, Jonny Poulter, a negat orice remarcă rasistă sau legată de Războiul Malvinelor, așa cum s-a speculat în presa spaniolă.



"Vreau să lămuresc ce s-a întâmplat aseară cu domnul Simeone. Când a mers la conferința de presă, presa spaniolă l-a întrebat dacă a fost ceva rasist, dacă a fost ceva despre Războiul Malvinelor sau alte prostii. Nu s-a spus nimic rasist. Faptul că a fost întrebat și nu a răspuns, ci doar s-a ridicat și a plecat, a lăsat loc de speculații. Nu am zis nimic altceva decât «Heeei, cărați-vă, am câștigat!», așa cum faci la un meci. Iar asistentul lui, care a venit spre mine, da... el a scuipat spre mine", a povestit Poulter într-un clip video postat online, potrivit Dailymail.



De cealaltă parte, Simeone a avut o reacție nervoasă la conferința de presă: "Managerii sunt insultați tot meciul. Când au marcat golul trei, el s-a întors și m-a insultat. Sunt și eu om. Nu voi intra în natura exactă a insultelor". Întrebat să detalieze o aluzie la rasism, tehnicianul argentinian a părăsit sala.



Interesant este că fanul Jonny Poulter nu este la primul incident. Presa britanică, citând Liverpool Echo, a dezvăluit că acesta a avut în trecut o interdicție de 3 ani pe stadioane, după o altercație cu un alt suporter la meciul de retragere al lui Steven Gerrard, în 2015. Atunci, Poulter a fost condamnat pentru comportament abuziv și amenințător.

