Bayern Munchen s-a distrat și cu Werder Bremen în etapa a 14-a din Bundesliga, 6-1 marți seara, continuă să fie lider în clasament (golaveraj 47-13) și a ajuns la al nouălea meci al sezonului în care înscrie cel puțin 5 goluri!

Jamal Musiala ('6), Serge Gnabry (hat-trick în '22, '28 și '82), Leon Goretzka ('26) și Mathys Tel ('84), respectiv Anthony Jung ('10) au fost marcatorii întâlnirii de pe ”Allianz Arena”, prilej pentru un nou record în trupa bavareză a lui Julian Nagelsmann, dar și de emoții prilejuite de accidentarea lui Sadio Mane.

Jamal Musiala, cel care a deschis scorul, are acum 9 goluri în primele 14 etape ale sezonului, performanță unică în Bundesliga pentru un fotbalist de 19 ani.

9 - Jamal Musiala has scored nine goals in the first 14 #Bundesliga match days - never before has a teenager scored so many in the first 14 match days of a BL season. Unlimited. #FCBSVW pic.twitter.com/DXqIofIKny