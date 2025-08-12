Liverpool, de neoprit în mercato! A început negocierile pentru adversarul de acum două zile

Liverpool are o campanie de transferuri foarte spectaculoasă în această vară, iar campioana Angliei nu are de gând să se oprească.

Marc GuehiLiverpoolCrystal Palace
Liverpool a ajuns deja la aproape 300 de milioane de euro investite pentru transferurile din această vară. Numai germanul Florian Wirtz, de la Bayer Leverkusen, a costat 125 de milioane de euro, însă recordul i-ar putea aparține lui Alexander Isak, atacant pentru care Newcastle solicită nu mai puțin de 150 de milioane de euro.

Liverpool a început negocierile pentru transferul lui Marc Guehi de la Crystal Palace

Pe lângă ținta mai veche Isak, Liverpool vizează și achiziționarea a cel puțin unui fundaș central. Arne Slot are acum doar doi stoperi la dispoziție: Virgil van Dijk și Ibrahima Konate. Joe Gomez este accidentat, iar Jarell Quansah a fost vândut în această vară la Bayer Leverkusen pentru 35 de milioane de euro.

"Cormoranii" au oportunitatea de a-l transfera în această vară pe Marc Guehi (25 de ani), fundașul central al lui Crystal Palace, care a intrat în ultimul an de contract și refuză să îți prelungească înțelegerea cu formația londoneză.

Steve Parish, președintele lui Crystal Palace, a confirmat deja că nu vrea să îl piardă gratis pe Guehi vara viitoare: "Va trebui să îl vindem în cazul în care apare o ofertă bună. E o problemă dacă pierdem gratis jucători de un asemenea calibru".

The Athletic anunță marți că Liverpool a demarat negocierile cu Crystal Palace pentru transferul lui Marc Guehi. Trupa de pe Anfield nu a făcut încă o ofertă oficială, însă jurnalistul Paul Joyce, de la The Times, scrie că mutarea s-ar putea face în schimbul unei sume cuprinse între 30 și 35 de milioane de lire sterline, cu bonusuri incluse.

Liverpool trebuie să ajungă la un acord și cu jucătorul. Guehi, care a cucerit Supercupa Angliei în urmă cu două zile, chiar după un meci cu Liverpool (2-2, 3-2 d.l.d.), ar solicita garanții legate de minutele pe care le va primi sub comanda lui Arne Slot, având în vedere că în 2026 este programată Cupa Mondială și își dorește să fie în lotul Angliei.

Crystal Palace a refuzat vara trecută 4 oferte de la Newcastle pentru Marc Guehi, inclusiv una de 65 de milioane de lire

Guehi a împlinit 25 de ani luna trecută și este jucătorul lui Crystal Palace din 2021, când a fost achiziționat de la Chelsea, clubul care l-a format, pentru 23,9 milioane de euro.

Stoperul născut în Coasta de Fildeș, dar care joacă pentru naționala Angliei, este căpitanul lui Crystal Palace și unul dintre cei mai importanți oameni din angrenajul lui Oliver Glasner, antrenor care a adus deja două trofee pe Selhurst Park: Cupa Angliei și Supercupa Angliei.

În vara anului trecut, Newcastle a făcut nu mai puțin de patru oferte oficiale pentru transferul lui Marc Guehi, însă Crystal Palace le-a refuzat pe toate. Cea mai mare a fost de 65 de milioane de lire sterline (aproximativ 75 de milioane de euro, cu bonusuri incluse). Acum, având în vedere că stoperul a intrat în ultimul an de contract, și pretențiile lui Palace sunt mai mici.

VIDEO Supercupa Angliei: Rezumatul partidei Crystal Palace - Liverpool 2-2 (3-2 d.l.d)

