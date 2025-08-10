VIDEO EXCLUSIV Rezumatul Supercupei Angliei: Crystal Palace a răpus-o pe Liverpool la penalty-uri

Rezumatul Supercupei Angliei: Crystal Palace a răpus-o pe Liverpool la penalty-uri
Crystal Palace a câștigat al doilea trofeu major din istoria clubului.

Crystal Palace - Liverpool
”Cormoranii” au deschis scorul prin Ekitike, dar Mateta a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Virgil van Dijk, iar Frimpong a făcut 2-1 în minutul 21. 

Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei

Campioana Angliei a fost în avantaj până în minutul 77. Sarr a înscris pentru londonezi și a ”împins” jocul către penalty-uri, acolo unde Dean Henderson, portarul lui Palace, a fost la înălțime.

Astfel, Crystal Palace a început cum nu se putea mai bine un sezon care se anunță a fi istoric. Echipa din sudul Londrei va juca în Conference League și este favorită pentru câștigarea trofeului.

În prima etapă din Premier League, londonezii vor avea parte de un alt test dificil. Se vor întâlni pe 17 august cu rivala locală Chelsea, în deplasare, iar meciul poate fi urmărit pe VOYO!

VIDEO - Rezumatul partidei Crystal Palace - Liverpool 2-2 (3-2 d.l.d.)


EXCLUSIV pe VOYO | Liverpool inaugurează noul sezon din Premier League

Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth. Crystal Palace o va înfrunta pe Chelsea, pe Stamford Bridge, în prima etapă din campionatul Angliei.

Meciurile din Premier League pot fi urmărite LIVE pe VOYO.

