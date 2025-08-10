Crystal Palace a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare, 3-2 după 2-2 și a cucerit Supercupa Angliei (FA Community Shield), meci transmis LIVE de VOYO.



”Cormoranii” au deschis scorul prin Ekitike, dar Mateta a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Virgil van Dijk, iar Frimpong a făcut 2-1 în minutul 21.



Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei



Campioana Angliei a fost în avantaj până în minutul 77. Sarr a înscris pentru londonezi și a ”împins” jocul către penalty-uri, acolo unde Dean Henderson, portarul lui Palace, a fost la înălțime.



Astfel, Crystal Palace a început cum nu se putea mai bine un sezon care se anunță a fi istoric. Echipa din sudul Londrei va juca în Conference League și este favorită pentru câștigarea trofeului.



În prima etapă din Premier League, londonezii vor avea parte de un alt test dificil. Se vor întâlni pe 17 august cu rivala locală Chelsea, în deplasare, iar meciul poate fi urmărit pe VOYO!



VIDEO - Rezumatul partidei Crystal Palace - Liverpool 2-2 (3-2 d.l.d.)

