Mijlocașul olandez Ryan Gravenberch a semnat un nou contract pe termen lung cu „cormoranii”, valabil până în vara lui 2032.

Înțelegerea precedentă a fotbalistului de 23 de ani expira în 2028, însă oficialii de pe Anfield au decis să îi ofere un nou acord după evoluțiile solide din ultimele sezoane.

Gravenberch a semnat: „A fost o decizie ușoară”

„Sunt foarte mândru că am semnat un nou contract cu un club atât de mare. Sunt fericit că pot rămâne aici mulți ani. Am simțit încrederea clubului și a antrenorului, iar decizia a fost una ușoară. Și familia mea este fericită aici”, a declarat Gravenberch pentru site-ul oficial al clubului.