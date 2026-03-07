OFICIAL Liverpool dă lovitura! Mijlocașul de 90.000.000 de euro a semnat: „A fost o decizie ușoară”

Liverpool dă lovitura! Mijlocașul de 90.000.000 de euro a semnat: „A fost o decizie ușoară” Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool și-a securizat unul dintre cei mai importanți jucători pentru următorii ani. 

TAGS:
Ryan GravenberchLiverpool
Din articol

Mijlocașul olandez Ryan Gravenberch a semnat un nou contract pe termen lung cu „cormoranii”, valabil până în vara lui 2032.

Înțelegerea precedentă a fotbalistului de 23 de ani expira în 2028, însă oficialii de pe Anfield au decis să îi ofere un nou acord după evoluțiile solide din ultimele sezoane.

Gravenberch a semnat: „A fost o decizie ușoară”

„Sunt foarte mândru că am semnat un nou contract cu un club atât de mare. Sunt fericit că pot rămâne aici mulți ani. Am simțit încrederea clubului și a antrenorului, iar decizia a fost una ușoară. Și familia mea este fericită aici”, a declarat Gravenberch pentru site-ul oficial al clubului.

Olandezul a ajuns la Liverpool în vara lui 2023, de la Bayern Munchen, pentru aproximativ 34 de milioane de lire. De atunci a adunat 123 de meciuri pentru echipa antrenată de Arne Slot, cu opt goluri și 12 pase decisive.

În actuala stagiune, Gravenberch a bifat 36 de apariții în toate competițiile, cu patru goluri și șase assist-uri. Potrivit Transfermarkt, mijlocașul are o cotă de piață de aproximativ 90 de milioane de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
ARTICOLE PE SUBIECT
Echipa din Liga 2 vrea promovarea cu orice preț: „Avem 3 atacanți care fac față și în prima ligă”
Echipa din Liga 2 vrea promovarea cu orice preț: „Avem 3 atacanți care fac față și în prima ligă”
Catastrofa din Iran, descrisă din Cluj: „Războiul e blestemul poporului pentru regim!“
Catastrofa din Iran, descrisă din Cluj: „Războiul e blestemul poporului pentru regim!“
Jaqueline Cristian, provocare de campioană! Pe cine întâlnește la Indian Wells, în turul al treilea
Jaqueline Cristian, provocare de campioană! Pe cine întâlnește la Indian Wells, în turul al treilea
ULTIMELE STIRI
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
FC Botoșani – Petrolul se joacă ACUM: deschidere de scor în minutul 2!
FC Botoșani – Petrolul se joacă ACUM: deschidere de scor în minutul 2!
Contra, unic: a reușit ce n-au putut să facă Bölöni și Pițurcă. „Respect, Cosmin!“
Contra, unic: a reușit ce n-au putut să facă Bölöni și Pițurcă. „Respect, Cosmin!“
AC Milan - Inter Milano stă pe un munte de bani! Record la meciul lui Cristi Chivu
AC Milan - Inter Milano stă pe un munte de bani! Record la meciul lui Cristi Chivu
Un american celebru a fost suspendat doi ani. Care e motivul
Un american celebru a fost suspendat doi ani. Care e motivul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a stabilit lista finală pentru alegerile FRF din 18 martie! Cu cine se luptă Răzvan Burleanu

S-a stabilit lista finală pentru alegerile FRF din 18 martie! Cu cine se luptă Răzvan Burleanu

Sorana Cîrstea, victorie uriașă în turul al treilea la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat + Cine e viitoarea adversară

Sorana Cîrstea, victorie uriașă în turul al treilea la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat + Cine e viitoarea adversară

MM Stoica, replică instant pentru Pleșan! A publicat lista reală a jucătorilor propuși la FCSB

MM Stoica, replică instant pentru Pleșan! A publicat lista reală a jucătorilor propuși la FCSB

Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!”

Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!”

Ziua și schimbarea de antrenor pentru Radu Drăgușin! Românul poate fi instruit de un fost mare nume din Liga 1

Ziua și schimbarea de antrenor pentru Radu Drăgușin! Românul poate fi instruit de un fost mare nume din Liga 1

Cine este Tony Strata, „tricolorul” care nu vorbește limba română și convocat de Costin Curelea la naționala U21

Cine este Tony Strata, „tricolorul” care nu vorbește limba română și convocat de Costin Curelea la naționala U21



Recomandarile redactiei
Contra, unic: a reușit ce n-au putut să facă Bölöni și Pițurcă. „Respect, Cosmin!“
Contra, unic: a reușit ce n-au putut să facă Bölöni și Pițurcă. „Respect, Cosmin!“
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Gata! E oficial: Iranul s-a retras! „E cu adevărat dezamăgitor“
Amenda africană a lui Reghecampf, șocantă: românului i s-a comunicat cât are de plătit
Amenda africană a lui Reghecampf, șocantă: românului i s-a comunicat cât are de plătit
FC Botoșani – Petrolul se joacă ACUM: deschidere de scor în minutul 2!
FC Botoșani – Petrolul se joacă ACUM: deschidere de scor în minutul 2!
AC Milan - Inter Milano stă pe un munte de bani! Record la meciul lui Cristi Chivu
AC Milan - Inter Milano stă pe un munte de bani! Record la meciul lui Cristi Chivu
Alte subiecte de interes
Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: "Mi se pare unic, mă fascinează"
Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: "Mi se pare unic, mă fascinează"
Real Madrid vrea să-l transfere pe jucătorul aflat ”pe val” la Liverpool!
Real Madrid vrea să-l transfere pe jucătorul aflat ”pe val” la Liverpool!
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse

stirileprotv Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Război în Iran, ziua a opta. Președintele iranian a cerut scuze țărilor vecine. „Nu vor mai fi lansate rachete”

stirileprotv Război în Iran, ziua a opta. Președintele iranian a cerut scuze țărilor vecine. „Nu vor mai fi lansate rachete”

Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

stirileprotv Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
(RO) UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!