VIDEO EXCLUSIV Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: "Mi se pare unic, mă fascinează"

Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: Mi se pare unic, mă fascinează Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League sunt transmise live pe VOYO.

TAGS:
Sergio BusquetsFlorin GardosRyan GravenberchPremier LeagueLiverpoolplay on sport
Din articol

Sezonul excelent pe care-l face Ryan Gravenberch (23 de ani), impactul și influența pe care le are în jocul lui Liverpool l-au impresionat pe Florin Gardoș (36 de ani). Fostul fundaș al lui Southampton și expert VOYO în fotbalul din Premier League s-a declarat fascinat de calitățile mijlocașului central de la Liverpool, pe care-l consideră ușor atipic față de stereotipul clasic al numărului șase.

După venirea lui Slot, Gravenberch a căpătat statutul de lider al mijlocului terenului la Liverpool, poziție pe care nu o ocupa în perioada lui Jurgen Klopp. A devenit instant omul de echilibru al echipei, a învățat să apară și la finalizare, iar în derby-ul cu Everton, de acum două etape, a înscris un gol superb prin care a deschis scorul.

Gardoș, încântat de Gravenberch: "Mi se pare unic!"

Pentru fostul fundaș al lui Southampton, surpriza e reprezentată de felul în care Gravenberch, un mijlocaș central înalt (1.90 metri), a reușit să se adapteze în rolul de număr șase într-un fotbal foarte dur precum cel din Premier League:

"Unul dintre cel mai, nu neapărat subapreciați, dar se discută destul de puțin despre el. Mi se pare cam unic ca profil în poziția aceasta de număr șase, pentru că e mai înalt. Mă fascinează cât de ușor se întoarce, are un simț al jocului...Gravenberch e vertical, pleacă cu mingea așa, iar execuția asta mi se pare fabuloasă (n. red - golul cu Everton). E foarte greu să o acoperi, e ușor s-o dai în tribună de acolo!", a spus fostul internațional român, sâmbătă, la emisiunea Play On Sport de pe VOYO.

"Îl asemănăm cu Busquets!", a completat și Răzvan Raț, pe care execuția lui Gravenberch din Merseyside Derby l-a lăsat cu gura căscată: "Extraordinar! Ori o dai invers, ori nu o nimerești. Ai foarte mari șanse să nu o nimerești! Ori îți ia genunchiul din tribune...E foarte grea execuția!".

Gravenberch, esențial pentru Slot

După venirea la Liverpool în locul lui Jurgen Klopp, Slot l-a sunat pe Gravenberch, compatriotul său, și l-a anunțat încă din presezon că-i pregătește trecerea la număr șase. Tactic, Slot a trecut de la 4-3-3-ul lui Klopp la un 4-2-3-1 ceva mai liniștit.

A ordonat scăderea intensității în momentele de presing, l-a readus pe Alexander-Arnold în flancul drept al apărării, iar mutarea esențială a fost transformarea lui Ryan Gravenberch din număr 8 în număr 6. O mișcare care i-a permis olandezului să devină cel mai bun pe postul său în Premier League, care le-a oferit spațiu de manevră lui MacAllister și Szoboszlai și care a dat rezultate imediate.

  • Ryan gravenberch 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

VIDEO EXCLUSIV | Emisiunea Fața la Joc! (VOYO). Invitații lui Cristi Pintea: Florin Gardoș, Cătălin Oprișan și Răzvan Raț

ARTICOLE PE SUBIECT
Simona Halep a &icirc;mplinit 34 de ani. C&acirc;te săptăm&acirc;ni a stat pe primul loc WTA și cum arată raportul victorii / eșecuri &icirc;n circuit
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Câte săptămâni a stat pe primul loc WTA și cum arată raportul victorii / eșecuri în circuit
UTA Arad &ndash; FK Csikszereda 0-0! Arădenii au jucat &icirc;n zece oameni &icirc;ntreaga repriză secundă
UTA Arad – FK Csikszereda 0-0! Arădenii au jucat în zece oameni întreaga repriză secundă
Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: &rdquo;Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru&rdquo;
Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: ”Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru”
ULTIMELE STIRI
ACUM, pe VOYO: Palace - Liverpool 1-0, Chelsea - Brigthon 1-0, City - Burnley 2-1, Leeds - Bournemouth 2-1
ACUM, pe VOYO: Palace - Liverpool 1-0, Chelsea - Brigthon 1-0, City - Burnley 2-1, Leeds - Bournemouth 2-1
Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul
Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul
Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru &icirc;n UTA - Csikszereda: &rdquo;Lupta nu se termină azi&rdquo;
Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru în UTA - Csikszereda: ”Lupta nu se termină azi”
West Ham a anunțat numele noului antrenor, la c&acirc;teva ore după ce l-a demis pe Graham Potter!
West Ham a anunțat numele noului antrenor, la câteva ore după ce l-a demis pe Graham Potter!
Antrenorul din Superliga amenință cu demisia: Nu pot să continui &icirc;n halul ăsta! &Icirc;și bat joc de echipă
Antrenorul din Superliga amenință cu demisia: "Nu pot să continui în halul ăsta! Își bat joc de echipă"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
ACUM, pe VOYO: Palace - Liverpool 1-0, Chelsea - Brigthon 1-0, City - Burnley 2-1, Leeds - Bournemouth 2-1

ACUM, pe VOYO: Palace - Liverpool 1-0, Chelsea - Brigthon 1-0, City - Burnley 2-1, Leeds - Bournemouth 2-1

Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul

Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul

Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: Mi se pare unic, mă fascinează

Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: "Mi se pare unic, mă fascinează"

Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru &icirc;n UTA - Csikszereda: &rdquo;Lupta nu se termină azi&rdquo;

Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru în UTA - Csikszereda: ”Lupta nu se termină azi”

West Ham a anunțat numele noului antrenor, la c&acirc;teva ore după ce l-a demis pe Graham Potter!

West Ham a anunțat numele noului antrenor, la câteva ore după ce l-a demis pe Graham Potter!

Antrenorul din Superliga amenință cu demisia: Nu pot să continui &icirc;n halul ăsta! &Icirc;și bat joc de echipă

Antrenorul din Superliga amenință cu demisia: "Nu pot să continui în halul ăsta! Își bat joc de echipă"



Recomandarile redactiei
Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul
Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul
Antrenorul din Superliga amenință cu demisia: Nu pot să continui &icirc;n halul ăsta! &Icirc;și bat joc de echipă
Antrenorul din Superliga amenință cu demisia: "Nu pot să continui în halul ăsta! Își bat joc de echipă"
ACUM, pe VOYO: Palace - Liverpool 1-0, Chelsea - Brigthon 1-0, City - Burnley 2-1, Leeds - Bournemouth 2-1
ACUM, pe VOYO: Palace - Liverpool 1-0, Chelsea - Brigthon 1-0, City - Burnley 2-1, Leeds - Bournemouth 2-1
Ce surpriză! Eroul lui FCSB, propus pentru un transfer spectaculos: &Icirc;l poate aduce, se potrivește excelent
Ce surpriză! Eroul lui FCSB, propus pentru un transfer spectaculos: "Îl poate aduce, se potrivește excelent"
Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru &icirc;n UTA - Csikszereda: &rdquo;Lupta nu se termină azi&rdquo;
Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru în UTA - Csikszereda: ”Lupta nu se termină azi”
Alte subiecte de interes
Situația dificilă cu care se confruntă FC Barcelona: &rdquo;E imposibil să-l &icirc;nlocuim&rdquo;
Situația dificilă cu care se confruntă FC Barcelona: ”E imposibil să-l înlocuim”
&bdquo;Unul dintre cei mai mari din istorie!&rdquo; Harry Kane, dezvăluire neașteptată! Fotbalistul pe care iubește să &icirc;l urmărească&nbsp;
„Unul dintre cei mai mari din istorie!” Harry Kane, dezvăluire neașteptată! Fotbalistul pe care 'iubește' să îl urmărească 
Florin Gardoș a fost antrenat de selecționerul Olandei și a spus totul &icirc;naintea meciului Rom&acirc;niei din optimile EURO 2024
Florin Gardoș a fost antrenat de selecționerul Olandei și a spus totul înaintea meciului României din optimile EURO 2024
Cine e cel mai bun analist TV din Rom&acirc;nia? Gardoș a răspuns fără ezitare&nbsp;
"Cine e cel mai bun analist TV din România?" Gardoș a răspuns fără ezitare 
Real Madrid vrea să-l transfere pe jucătorul aflat &rdquo;pe val&rdquo; la Liverpool!
Real Madrid vrea să-l transfere pe jucătorul aflat ”pe val” la Liverpool!
Ce golazo! Cum a putut Gravenberch să &icirc;nscrie &icirc;n Liverpool - Everton
Ce golazo! Cum a putut Gravenberch să înscrie în Liverpool - Everton
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!