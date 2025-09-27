Fotbalistul asemănat cu Sergio Busquets l-a fascinat pe Florin Gardoș: "Mi se pare unic, mă fascinează"

Sezonul excelent pe care-l face Ryan Gravenberch (23 de ani), impactul și influența pe care le are în jocul lui Liverpool l-au impresionat pe Florin Gardoș (36 de ani). Fostul fundaș al lui Southampton și expert VOYO în fotbalul din Premier League s-a declarat fascinat de calitățile mijlocașului central de la Liverpool, pe care-l consideră ușor atipic față de stereotipul clasic al numărului șase.

După venirea lui Slot, Gravenberch a căpătat statutul de lider al mijlocului terenului la Liverpool, poziție pe care nu o ocupa în perioada lui Jurgen Klopp. A devenit instant omul de echilibru al echipei, a învățat să apară și la finalizare, iar în derby-ul cu Everton, de acum două etape, a înscris un gol superb prin care a deschis scorul.

Gardoș, încântat de Gravenberch: "Mi se pare unic!"

Pentru fostul fundaș al lui Southampton, surpriza e reprezentată de felul în care Gravenberch, un mijlocaș central înalt (1.90 metri), a reușit să se adapteze în rolul de număr șase într-un fotbal foarte dur precum cel din Premier League:

"Unul dintre cel mai, nu neapărat subapreciați, dar se discută destul de puțin despre el. Mi se pare cam unic ca profil în poziția aceasta de număr șase, pentru că e mai înalt. Mă fascinează cât de ușor se întoarce, are un simț al jocului...Gravenberch e vertical, pleacă cu mingea așa, iar execuția asta mi se pare fabuloasă (n. red - golul cu Everton). E foarte greu să o acoperi, e ușor s-o dai în tribună de acolo!", a spus fostul internațional român, sâmbătă, la emisiunea Play On Sport de pe VOYO.

"Îl asemănăm cu Busquets!", a completat și Răzvan Raț, pe care execuția lui Gravenberch din Merseyside Derby l-a lăsat cu gura căscată: "Extraordinar! Ori o dai invers, ori nu o nimerești. Ai foarte mari șanse să nu o nimerești! Ori îți ia genunchiul din tribune...E foarte grea execuția!".

Gravenberch, esențial pentru Slot



După venirea la Liverpool în locul lui Jurgen Klopp, Slot l-a sunat pe Gravenberch, compatriotul său, și l-a anunțat încă din presezon că-i pregătește trecerea la număr șase. Tactic, Slot a trecut de la 4-3-3-ul lui Klopp la un 4-2-3-1 ceva mai liniștit.

A ordonat scăderea intensității în momentele de presing, l-a readus pe Alexander-Arnold în flancul drept al apărării, iar mutarea esențială a fost transformarea lui Ryan Gravenberch din număr 8 în număr 6. O mișcare care i-a permis olandezului să devină cel mai bun pe postul său în Premier League, care le-a oferit spațiu de manevră lui MacAllister și Szoboszlai și care a dat rezultate imediate.

