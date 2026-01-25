Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară pe Vitality Stadium în etapa cu numărul 23 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO.



Evanilson a deschis scorul în minutul 26, iar Alejandro Jimenez a dublat avantajul în minutul 33. Virgil van Dijk a micșorat diferența în minutul 45, în timp ce Dominik Szoboszlai a restabilit egalitatea în minutul 80.



Amine Adli a pus cireașa pe tort în minutul 90+5 și i-a adus lui Bournemouth victoria.



Arne Slot caută scuze după încă un eșec pentru Liverpool în Premier League: ”Singura echipă! Da, noi suntem!”



După meci, Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a explicat că gruparea din Merseyside a fost singura care a jucat două meciuri în deplasare într-un timp atât de scurt, în contextul în care miercuri ”cormoranii” au avut seară de Champions League la Marseille (3-0).



”Poate că asta rezumă sezonul nostru. De fiecare dată e altceva, de fiecare dată e ceva special în felul în care primim goluri, dar le primim. Singurii vinovați suntem noi. Cred că e corect să spunem că ei ar fi putut marca golul de 3–2 puțin mai devreme. Câțiva dintre jucătorii noștri au rămas fără energie și nu îi pot critica pentru asta.



Acum două zile am jucat un meci în deplasare în Europa. Suntem singura echipă care a jucat în Champions League și a avut doar două zile între meciuri. După un meci în deplasare, a urmat un alt meci în deplasare, împotriva uneia dintre cele mai intense echipe”, a spus Arne Slot după meci”, a spus Slot la conferința de presă.

