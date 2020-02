Ernesto Valverde REVINE in atentia presei! Fostul antrenor al Barcelonei vorbeste despre episoadele DRAMATICE cu Roma si Liverpool

Ernesto Valverde a fost demis in aceasta iarna de pe banca Barcelonei.

Fostul antrenor al catalanilor a revenit in atentia presei la un eveniment legat de fotbal care a avut loc in Bilbao. Dupa ce a cucerit doua campionate pe banca Barcelonei, "era Valverde" a fost umbrita de doua eliminari rusinoase din Champions League, cu Roma si Liverpool.

La un an dupa dezastrul de pe Anfield, Ernesto Valverde a vorbit despre cele doua episoade negre din istoria clubului.

"Pentru mine sunt diferite. La Roma nu am reusit deloc sa intram in meci si ma gandesc mereu ca puteam face cumva sa evitam ce s-a intamplat. In cazul Liverpool, cand am inceput sa jucam am luat golul pe care voiam sa il evitam. Un gol ne pericliteaza calificarea si intr-un minut ne-au dat doua goluri.

Sunt situatii care se intampla. Intotdeauna te pui in pozitia castigatorului. In tur, cu Liverpool, am suferit mult insa puteam castiga cu 4 goluri. Este extrem de complicat sa castigi Champions, Europa League, mondialele sau europenele. Sunt toate turnee care depind de un meci, de o singura situatie. In schimb, La Liga iti arata parcursul dintr-un an. Liverpool pune mult accentul pe Premier League deoarece nu a mai castigat-o de mult timp", a declarat Ernesto Valverde conform Marca.