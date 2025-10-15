Roy Keane a transmis un mesaj clar către Marcus Rashford, după ce atacantul a explicat dificultățile întâmpinate la Manchester United într-un interviu în presa spaniolă.



Fostul căpitan al „diavolilor roșii” a afirmat că Rashford a fost „parte din problemă” și a scos în evidență faptul că, în calitate de jucător experimentat, trebuia să dea tonul și să arate noilor colegi ce înseamnă să evoluezi pentru United.



Roy Keane „A fost parte din problemă”



Keane a admis talentul incontestabil al fotbalistului, dar a criticat comportamentul său de pe teren: „Nu există dubii în privința talentului său, e fantastic. Dar ceea ce frustra fanii era limbajul corpului: nu aleargă suficient și nu presează cum trebuie. Trebuie să îmbunătățească aceste aspecte și nu există motiv să nu devină un jucător de clasă mondială.”



Rashford și-a regăsit forma la Barcelona



După ce a căzut în dizgrația antrenorilor de la United, Rashford a fost împrumutat mai întâi la Aston Villa și apoi la Barcelona, unde a redevenit titular și și-a recăpătat forma.



În 10 meciuri pentru catalani, a marcat de trei ori și a oferit cinci pase decisive. Această revenire l-a readus pe Rashford în lotul Angliei, fiind convocat pentru meciurile cu Țara Galilor și Letonia.

Vârful englez se va întoarce la formația de pe „Old Trafford” în luna iulie a anului 2026, odată ce împrumut va expira.

