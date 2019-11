L-A FACUT PE RONALDO SA PLANGA IN VESTIAR! Nu s-a stiut nimic pana acum! Dezvaluiri incredibile despre Cristiano

Lui Ronaldo nu i-a fost mereu usor in cariera!

Cristiano a devenit unul dintre cei mai buni jucatori din istoria fotbalului. Perioada petrecuta la Manchester United a fost incheiata cu primul 'Balon de Aur' din cariera. Nici macar Sir Alex Ferguson n-a fost insa sigur in permanenta ca superstarul portughez isi va atinge potentialul maxim ca jucator al lui United.

Fostul atacant de pe Old Trafford Louis Saha dezvaluie detalii nestiute despre un conflict care a avut loc intre Ruud Van Nistelrooy si Cristiano dupa un antrenament.

"Ruud l-a facut sa planga. Tatal lui Cristiano tocmai murise, n-a fost deloc un moment bun pentru e. Cred ca Ruud regreta cuvintele pe care le-a folosit atunci. Confruntarile intre jucatori importanti se intampla. Ruud voia toate mingile, era foarte orgolios. Pentru managerul nostru era uneori greu sa administreze progresul lui Ronaldo si al lui Wayne Rooney. Cristiano era un animal. Nu cred ca se poate spune ca e om! Puteai sa vezi de cand avea 18 sau 19 ani ca nu e normal. Avea toate calitatile. Nu a fost doar talentul la el, si munca fantastica a contat foarte mult. Cristiano a muncit mai mult ca oricine", a spus Saha pentru Four Four Two.