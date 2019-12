A SEMNAT! Jurgen Klopp ramane la Liverpool si a anuntat asta intr-un mod INEDIT: "Breaking news! Vesti bune pentru unii, nu atat de bune pentru altii"

Jurgen Klopp si-a prelungit contractul cu Liverpool.

Liverpool i-a prelungit contractul lui Jurgen Klopp pana in 2024. Antrenorul a facut anuntul singur printr-un clip postat pe pagina oficiala de Facebook a celor de la Liverpool.

"Cum sa o spun...cred ca ar trebui sa punem un subtitlu: "Breaking news!". Sa continuam. Am decis sa ne continuam munca de pana acum, care nu este rea. Da, am ajuns de acord asupra unui contract nou pana in 2024. Astea sunt vesti bune pentru unii, nu atat de bune pentru altii.

Pentru ceilalti, acestea sunt cateva dintre motivele deciziei: iubim sa fim aici, este un club extraordinar, ne simtim acasa si credem ca e un moment bun sa continuam. Nu a fost o negociere dificila. M-am simtit extrem de bine. Am tinut-o in secret, ceea ce e ciudat in zilele de azi. Asta este prima data cand spun asta si m-am gandit sa v-o spun voua.

De acum inainte, ne vedem si mai des!", a declarat Jurgen Klopp pe contul oficial de Facebook al lui Liverpool.