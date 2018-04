Klopp anunta ca ia o pauza de un an: "E o promisiune clara facuta familiei mele!" Momentul in care va face acest pas

Marti, 24 aprilie, 21:45, Liverpool - AS Roma.

Jurgen Klopp a anuntat ca isi va lua un an de pauza.



Klopp a declarat inaintea meciului cu West Ham, partida incheiata la egalitate, scor 2-2, ca isi va lua un an de pauza imediat ce contractul cu Liverpool va ajunge la final.



"Dupa Liverpool, sunt sigur ca voi lua o pauza de un an. Este o promisiune clara facuta familiei mele", a declarat Klopp pentru SkyGermany.



Actuala intelegere a tehnicianul german cu Liverpool se incheie in iunie 2022.